Фигуранты дела высокопоставленного чиновника Ямала встретят Новый год в СИЗО

Суд оставил за решеткой двух фигурантов уголовного дела экс-директора Фонда жилищного строительства Ямала: самого Виктора Калашникова и бывшего сотрудника дирекции капстроительства Дениса Мышьякова. Им продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом агентству «Новый День» сообщил собеседник в силовых структурах. На продлении заключения настаивали следователи и прокуратура.

Бывшего директора Фонда жилищного строительства Ямала Виктора Калашникова подозревают в растрате и присвоении, а также в злоупотреблении полномочиями. Он находится под стражей с сентября 2018 года. Один из эпизодов его дела касается строительства домов в поселке Уренгой. Фонд под его руководством отдал строителям 355 млн рублей за недостроенные дома.

Второй оставленный под стражей задержанный – Денис Мышьяков – бывший сотрудник дирекции капстроительства, он подозревается в пособничестве в присвоении. Мышьякова задержали в ноябре 2018 года. Эпизод уголовного дела, в котором он фигурирует, касается строительства в Лабытнанги и Аксарке.

Еще один фигурант дела – бывший директор дирекции капстроительства Ямала Константин Париенко находится в бегах.

Салехард, Служба Информации

Салехард. Другие новости 28.12.18

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