В Надыме новые дома для переселенцев затопило талыми водами с крыши ВИДЕО

Жители новостроек, которые строились в Надыме по программе переселения из ветхого жилья, жалуются на затопление квартир и подъездов. Причина, по версии жильцов – низкое качество строительства этих домов и соответственно низкий уровень контроля за строительством. Сразу в двух домах микрорайона «Олимпийский» с крыши, судя по всему, протекли талые воды. На видео, которок опубликовано в соцсетях, вода бежит прямо по электрическому щитку. Также жители выкладывают последствия затопления своих квартир. В администрации Надымского района предлагают жильцам жаловаться в УК.

«Олимпийский 1, 9й подъезд. Льёт с 9 этажа по первый», – написал один из пользователей в группе Life Nadym «ВКонтакте» поздно вечером 5 апреля 2022 года. И прикрепил видео, на котором потоки воды льются по электрощитку, стенам, на полу в подъезде уже образовались лужи.

В комментариях другой группы – «Злой и добрый надымчанин» – подписчики сообщили, что аналогичная ситуация и в доме номер 2, в третьем подъезде. По данным на вечер 5 апреля, там у людей не было электричества.

Подписчики вспомнили, что ключи новосёлам-переселенцам в новом микрорайоне вручал губернатор Дмитрий Артюхов. «Зато губернатор лично вручал ключи :) Может стоит ещё раз устроить визит в город Надым, заодно проехать, вернее проплыть по свежему ремонту дорог», – написал один из комментаторов.

Другие напоминают, что качество новостроек на Ямале часто неудовлетворительное. «Новые дома и этим всё сказано, тяп-ляп, как в советском мультике и так сойдёт», – пишет другой подписчик.

«Одни так строят, другие так принимают», – соглашается третий.

При этом в комментариях пояснения оставили и представители администрации Надымского района. Они предложили жильцам обратиться в управляющую компаниию и никак не прокомментировали качество жилья.

«Добрый день! Олимпийский, 2, подъезд 3. Сейчас на месте работает управляющая организация. Она устраняет последствия протечки, свет отключён с 6 по 9 этажи во избежание аварий.

По Олимпийскому 1 управляющей организацией работы завершены были в час ночи. В щитке были отключены автоматы во избежание замыкания. Сейчас свет подключен. Кровля не течёт.

По вопросу протечки кровли необходимо письменно обратиться в УК. В случае бездействия УК, Вы вправе обратиться в контролирующие органы. Это можно сделать через ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru», – такой комментарий оставили представители муниципалитета «Вконтакте».

Микрорайон Олимпийский возводила компания «Запсибгазпром».

Яркий пример некачественного жилья на Ямале – новостройки в Новом Уренгое Крайняя, 5, и Тундровая, 14. Они начали разваливаться почти сразу после ввода. Так что людей пришлось выселить.

Надым, Наталья Ефремова

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