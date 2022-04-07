Надымский глава Жаромских пообещал ремонт жителям затопленной новостройки в Олимпийском

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских обещал, что УК отремонтирует затопленные талыми водами квартиры в микрорайоне Олимпийский. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте» поздно вечером 6 апреля 2022 года. Речь идёт о ЧП, которое произошло в новостройке по адресу Олимпийский, 1. Жители домов выложили в соцсети видео: на нём вода бежит по стенам подъезда, попадает в электрический щиток, топит квартиры жильцов, а также скапливается на лестницах в подъезде.

По данным г-на Жаромских, причина ЧП – это не нарушение целостности кровли, а неисправный ливневый водоотвод.

«Побывал в первом доме микрорайона Олимпийского, где минувшей ночью в одном из подъездов произошло подтопление. Как выяснилось, проблема была не в кровле, а в ливневом водоотводе. В квартирах, куда попала вода, а также в подъезде управляющей компанией будет произведён ремонт. Ситуация чрезвычайная и её повторения мы не должны допускать», – написал глава района.

Напомним, квартиры в Олимпийском строились для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. После инцидента жильцы и пользователи соцсетей усомнились в качестве строительства домов.

Надым, Наталья Ефремова

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