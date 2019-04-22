Прокуратура назвала мэрию Нового Уренгоя виновной в пожаре в аварийной новостройке

Прокуратура заявила, что мэрия Нового Уренгоя виновата в пожаре в аварийной новостройке по адресу Крайняя,5. ЧП произошло 14 апреля 2019 года. Дом известен как новостройка с трещинами. Ранее властям пришлось предоставить жильцам этого дома новые квартиры, так как оставаться в таком доме небезопасно.

В понедельник, 22 апреля 2019 года, прокуратура Ямала заявила, что именно власти города виноваты в том, что в расселенном доме произошел пожар. «Жилой дом и расположенный под ним земельный участок изъят администрацией города для муниципальных нужд. Вместе с тем, должный контроль администрация города не осуществляла, что повлекло возможность нахождения на территории аварийного дома посторонних лиц. В результате 14 апреля произошло возгорание в одной из квартир аварийного дома», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Прокуратура внесла главе администрации Ивану Костогризу представление с требованием о безотлагательном принятии мер, обеспечивающих исключение доступа посторонних лиц к объекту.

Ранее в МЧС Ямала сообщали, что в результате пожара повреждена комната, балкон по всей площади, в коридоре закопчены стены и поврежден натяжной потолок.

Дом строила компания «Стройсистема» по заказу фонда жилищного строительства – это жилье для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Компания ликвидируется с 2017 года. Ранее департамент жилполитики Ямала регулярно покупал у этой фирмы квартиры для переселения людей из ветхого жилья. «Стройсистема» входит в группу компаний «БауГрупп», которая также прекратила деятельность. Холдинг подконтролен тюменскому бизнесмену Владимиру Гардту.

В недавнем интервью агентству «Новый День» замгубернатора Ямала Андрей Воронов выразил мнение, что аварийные новостройки появились в городе потому, что был неверно выбран подрядчик.

Новый Уренгой, служба информации

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