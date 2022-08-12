Губернатор Артюхов: главы обязаны контролировать стройки, даже окружные

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что главы должны контролировать стройки, даже если это объекты окружного значения. Он отметил, что ранее были случаи, когда качество строительство было плохим в том числе и по причине отсутствия контроля. Г-н Артюхов также заметил в преддверии профессионального праздника, что советы строителям сейчас даёт практически «каждый таксист», но при этом в действительности строительство – это сложная и ответственная сфера. Своими мыслями глава региона поделился в интервью изданию «Ямал Медиа».

Губернатор ЯНАО отметил, что отрасль пережила непростые времена – удорожание стройматериалов и пандемию коронавируса.

«У нас, к сожалению, стройка – все там умеют в ней разбираться. Каждый таксист, грубо говоря, может дать оценку. На самом деле это сложные процессы, которые последние годы испытывают непростой период. Один covid чего стоит. Последние годы, прошлый год особенно, был аномальным с точки зрения ценообразования. Металл подорожал кратно. В сметах это нигде не заложено. А ведь строители не могут строить себе в ущерб. Государство меняло подходы, чтобы подстраиваться под эти новые обстоятельства, но это всё у нас происходит, к сожалению, не быстро. Сезон ямальский короткий. Работа строителя в целом в стране и у нас на Ямале – это непростой труд»,– отметил Дмитрий Артюхов.

Он добавил: при этом недобросовестные подрядчики и заказчики были и есть.

«Самые вопиющие ситуации, я считаю, мы оставили в прошлом, когда мы имели случаи, что дома построены плохо. Там были системные проблемы. Где-то просто контроль отсутствовал. Ввели обязательное участие [муниципальных глав – прим.ред]. Территория у нас огромная, везде обязательно участвуют сейчас местные главы администраций, это их фронт работы, даже если объект окружного значения»,– заключил губернатор.

Отметим, жители Ямала регулярно жалуются на качество новостроек. Одни из самых громких случаев – новостройки с трещинами в Новом Уренгое. Ранее замгубернатора (чуть ранее – зам по строительству в Новом Уренгое, а теперь глава Нового Уренгоя) Андрей Воронов говорил, что, по его мнению, причиной появления аврийных домов стал «неправильный выбор застройщика».

Салехард, Юлия Фролова

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