Губернатор Ямала Артюхов назначил отвественного за качество строек

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил нового руководителя службы госстройнадзора – это Павел Кузнецов из Нового Уренгоя. Он ранее возглавлял аналогичную структуру по Новому Уренгою и Тазовскому району. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямала в четверг, 10 января.

Согласно официальной справке, г-н Кузнецов в 2004 окончил Вятский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2018 – Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по направлению «Юриспруденция».

Пост был вакантен с осени 2018 года, когда его покинул прежний руководитель Александр Ионов.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 10.01.19

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