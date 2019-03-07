Ямальские чиновники не смогли победить плесень, которая захватывает новостройки (ФОТО)

На Ямале обнаружилась еще одна группа жильцов-переселенцев из ветхих домов, которые пострадали от застройщика «Стройсистема». Новоселы в Ноябрьске не могут вывести разросшуюся по квартирам плесень в доме, который возвела эта компания. Ранее в Новом Уренгое в доме «Стройсистемы» появились трещины. Его признали «ограниченно работоспособным».

В Ноябрьске жильцы новостройки по адресу Сибирская, 192 пожаловались на невыводимую плесень, которая разрастается в квартирах. Дом ввели в 2018 году, в него несколько месяцев назад переехали люди, которым дали квартиры в рамках программы по переселению из ветхого жилья.

«Я в первую очередь беспокоюсь за здоровье своих детей, младший три недели болел, пришлось переселить в другую комнату. Здоровье ребенка никто не вернет», – рассказала журналистам «Ноябрьск 24» жительница дома Зинаида Николенко. Плесень из детской постепенно перешла и в спальню родителей, а следом и в кладовую.

«После морозов появилась плесень, изморозь растаяла. У нас конкретно в кладовке, у кого-то по комнатам. Уже обращались и в ЖЭУ, они сказали: у нас финансов на это нет», – говорит житель трехэтажки Руслан.

Издание сообщает, что власти города знают о проблеме. В дом выезжала специальная комиссия. Но вопрос не решен: застройщик банкротится и бороться с плесенью не будет. Жильцы полагают, что делать это будут за счет окружных властей: именно они были заказчиками строительства.

Как сообщало агентство «Новый День» ранее, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ввел новую должность в своем правительстве – заместитель губернатора по строительству. Пост занял Андрей Воронов, который должен решать в том числе вопросы очень низкого качества жилья, возводимого в округе. Жалобы от новоселов идут далеко не первый год. В Ноябрьске несколько лет назад качество жилья было не просто низкое, но некоторые вещи были просто абсурдными: например, батареи под потолком. Жильцы комплекса «Северное сияние» в Ноябрьске в 2017 году также весной жаловались на плесень в квартирах и промерзание стен. Тогда первый замгубернатора, ответственный в тот период за все стройки, Алексей Ситников говорил, что задача властей – обеспечить людей комфортным жильем. Он озвучивал претензии как раз той самой «Стройсистеме» и компании «ВИС». Но, как видно, это никак не повляило на качество жилья, которое сдавалось после совещания.

При этом под следствием находится директор фонда, который был заказчиком новостроек на Ямале – Фонда жилищного строительства Ямала Виктор Калашников.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 07.03.19

ФСБ возбудила дело из-за браконьерского муксуна в гараже администрации на Ямале. / В Ямальской тундре в санях найден убитым оленевод. / Конкурс на главу стратегического ГУПа Ямала выиграл организатор скачек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»