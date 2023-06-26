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Понедельник, 26 июня 2023, 11:58 мск

Новости Ямал

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Новый директор департамента АПК на Ямале имеет медаль за борьбу с браконьерством

фото – официальный сайт губернатора ЯНАО

Департамент АПК ЯНАО 26 июня 2023 года возглавил Андрей Рубашин. До ухода Виктора Югая, который ранее руководил ведомством, он занимал пост заместителя директора.

Согласно официальной справке пресс-службы губернатора, г-н Рубашин родился 10 июля 1972 года в городе Карабаше Челябинской области. На Ямале проживает более 13 лет. Окончил Сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева по специальности «Зоотехния» и РАНХиГС по специальности «Юриспруденция». Получил дополнительное образование в области реализации национальной политики РФ, управления кадрами и цифровизации.

Отмечен почётной грамотой губернатора ЯНАО и медалью «За борьбу с браконьерством». Имеет благодарности Министерства сельского хозяйства и Заксобрания ЯНАО.

С апреля возглавлял департамент в статусе и.о. директора.

Салехард, Наталья Ефремова

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