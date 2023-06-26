Новый директор департамента АПК на Ямале имеет медаль за борьбу с браконьерством

Департамент АПК ЯНАО 26 июня 2023 года возглавил Андрей Рубашин. До ухода Виктора Югая, который ранее руководил ведомством, он занимал пост заместителя директора.

Согласно официальной справке пресс-службы губернатора, г-н Рубашин родился 10 июля 1972 года в городе Карабаше Челябинской области. На Ямале проживает более 13 лет. Окончил Сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева по специальности «Зоотехния» и РАНХиГС по специальности «Юриспруденция». Получил дополнительное образование в области реализации национальной политики РФ, управления кадрами и цифровизации.

Отмечен почётной грамотой губернатора ЯНАО и медалью «За борьбу с браконьерством». Имеет благодарности Министерства сельского хозяйства и Заксобрания ЯНАО.

С апреля возглавлял департамент в статусе и.о. директора.

Салехард, Наталья Ефремова

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