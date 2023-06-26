Новый руководитель АПК Ямала Рубашин – выходец из рыбоохраны

Новый директор департамента АПК на Ямале Андрей Рубашин – выходец из структур охотнадзора и рыбоохраны. Он любит лаек и вырос в семье потомственных военных. Медаль «за борьбу с браконьерством» от губернатора ЯНАО он получил в период работы в Росрыболовстве. Об этом сам г-н Рубашин рассказывал в программе телекомпании «Ямал Регион» в 2015 году.

Там же он комментировал своё увлечение лайками: «Собаки вообще особенная категория, это те же люди, только говорить не умеют. Лайки – это порода ментально нам, русским людям, близкая. Она очень свободолюбивая, самостоятельная. Лайка – реальный компаньон на охоте. Это не животное, работающее на тебя, это компаньон».

В беседе журналист одним словом упомянула события, которые стали поводом для вручения медали г-ну Рубашину, сказав, что его лодку чуть не опрокинули. Где происходили эти события, что за браконьеры были пойманы в тот момент – неясно. Уточнить этот момент пока не удалось.

Интервью нынешний руководитель ведомства давал ещё в тот период, когда работал в рыбоохране. В департамент АПК он перешёл служить позднее. 26 июня 2023 года г-н Рубашин официально назначен главой этого ведомства.

Салехард, Юлия Фролова

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