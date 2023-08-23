Губернатор Артюхов: за 5 лет на Ямале без скандалов поменялось большинство глав

Глава Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что он поменял почти всех мэров без скандалов. Губернатор также анонсировал отставки в его команде по итогам ежегодной поездки по округу. Об этом он сообщил в ходе самой поездки, фрагмент его комментария на эту тему публикует близкий к правительству телеграм-канал «Пул 89».

«Команду я меня аккуратно. Потому что я всё-таки местный. Я работал в большой управленческой команде Дмитрия Николаевича Кобылкина, моего предшественника, наставника. Многие мои подчинённые – это мои вчерашние коллеги и старшие товарищи. И до сих пор в своём правительстве я самый молодой. Опытные сотрудники, которые балансируют команду, с которыми я постоянно советуюсь, они в команде сохраняются», – рассказал губернатор.

Он добавил, что предъявляет высокие требования к своим коллегам. «Конечно, им давать оценку работе со мной, но я так понимаю, часто приходится несладко. Спрос всегда есть. Могу так сказать: даже сейчас те, кто находится в поезде, по итогам её не все останутся на своей работе. Может быть они сейчас даже об этом не догадываются. Выводы делаются», – заявил глава региона.

И далее он рассказал, что считает правильным, когда чиновники уходят достойно, без публичной критики и порицания.

«Я не любитель никогда делать нарочито публично. Условно, шашкой махнём, такое классное зрелище будет. Я не сторонник этого, надо уважительно относиться к людям. За эти 5 лет незаметно, без скандалов, поменялось абсолютное большинство глав муниципальных образований. Плавно, с уважением. Уходящие главы – это достойнейшие люди. Они в своё время сложнейшие задачи решали. И люди заслуживают должного отношения», – заключил губернатор.

Ранее г-н Артюхов отмечал, что «даже те люди, которые потеряли темп, скорость работы, где происходили замены, как правило, все уходили очень достойно...».

Салехард, Наталья Ефремова

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