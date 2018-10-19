Глава Ямала Артюхов проводит новую реформу: грядут сокращения

Глава Ямала Дмитрий Артюхов централизует кадровую службу в аппарате губернатора. Аргумент: сейчас в правительстве нет единообразия в этом вопросе, каждый департамент проводит свою политику. Централизация означает, что вместо отделов в департаментах формированием штатов займётся аппарат губернатора. Возглавляет его замглавы региона – Наталия Фиголь. Реформа начнёт работать как только будет одобрена депутатами заксобрания Ямала. Они рассмотрят поправки в закон о госслужбе на ближайшем заседании 25 октября 2018 года, сообщает агентство «Новый День». Обновлено в 21:20.

Как пояснили агентству в правительстве Ямала, централизация позволит сэкономить средства и повысить эффективность работы. При этом не исключены сокращения сотрудников. В результате реформы аппарат займётся в том числе документооборотом. «Централизация предполагает передачу части полномочий по кадровой работе в аппарат губернатора ЯНАО. Это тактические задачи: подготовка проектов актов, связанных с поступлением на службу, её прохождением, заключением контракта. Также – ведение личных дел и трудовых книжек служащих. Стратегические направления – определение потребности в кадрах, формирование профиля компетенций сотрудников и другие – останутся в ведении самих органов власти», – говорится в ответе на запрос агентства.

В администрации округа пояснили, что внедряют информационные технологии. «Внедряется система «Кадровый учет». В ней работают пять пилотных департаментов, до конца года подключат всех. Высвобождаются трудовые ресурсы – вручную теперь не набивают каждый документ», – рассказала первый замруководителя аппарата губернатора ЯНАО Светлана Твердовская.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.10.18

В школе Лабытнанги задымился кабинет химии, людей эвакуировали. / Следователи проверят Рощино, где автобус с пассажирами врезался в спецтехнику. / После бойни в Керчи на Ямале проверят все школы и поговорят с учащимися. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»