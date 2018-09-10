российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 сентября 2018, 13:00 мск

Новости Ямал

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Интервью, Тюмень, Ямал, Югра

Ямальцам не нужны тюменские продукты

фото – сайт правительства ЯНАО

На Ямале озвучили итоги первой части опроса жителей по приоритетам программы «Сотрудничество» (наполняется из бюджетов ХМАО, Ямала и Тюменской области). Ранее глава ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал его референдумом.

Голосовать можно было на портале «Живём на Севере» и на избирательных участках в день выборов. В Сети голос оставили 64 тыс. пользователей портала. «Первую позицию заняли «медицинские и санаторные услуги» (19 процентов голосов). Чуть меньше голосов у направлений «ремонт дорог между городами» и «программа переселения на юг Тюменской области», – сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

Там добавили, что в пятёрку приоритетов также вошли дорога Салехард-Надым и социальные выплаты и льготы. Это значит, что увеличение продаж тюменских продуктов на Ямале не интересует участников опроса. А ведь именно на этом направлении делал упор глава Тюменской области Александр Моор в рамках предвыборных визитов в автономии. Он даже обещал открыть в 2019 году офисы в округах, чтобы они продвигали тюменскую еду.

Итоги голосования на избирательных участках (очное) озвучат 13 сентября 2018 года. Они будут суммированы с уже озвученными.

В администрации Ямала агентству «Новый День» сообщали, что опрос по «Сотрудничеству» проводят за счёт средств Ассоциации муниципальных образований ЯНАО. Директор этой структуры Василий Рябиков в беседе с агентством говорил, что средства на функционирование ассоциации выделяют сами муниципалитеты Ямала. На их же деньги сняли и рекламный ролик для «Сотрудничества» с продуктовым ляпом.

В правительстве Ямала обещали, что результаты опроса ямальцев передадут депутатам Тюменской областной думы, которые могут учесть их при формировании бюджета на 2019 год. Как это будет выглядеть – пока неясно, потому что обычно депутаты принимают программу в том виде, в каком она приходит от исполнительных органов власти. Протестует традиционно опппозиция, но их голоса ни на что не влияют – решение принимают единороссы.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 10.09.18

Ученые встревожены критическим потеплением в Арктике. / Озвучены окончательные итоги выборов губернатора Тюменской области. / На место Сергея Харючи в заксобрание Ямала придёт другой оленевод. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

На Ямале из-за грубого ляпа оперативно пересняли предвыборный ролик (ВИДЕО)

Стало известно, кто оплатит референдум по программе «Сотрудничество» на Ямале

Метки / Выборы губернатора Тюменской области

Озвучены окончательные итоги выборов губернатора Тюменской области

Югра выразила протест на выборах тюменского губернатора

Тюмень не захотела голосовать за Моора, нового главу Тюменской области выбрали ямальцы

Два главы Ямала проголосовали за тюменского соседа (ФОТО)

Глава Избиркома Ямала сказал, сколько ямальцев придут на выборы тюменского губернатора

Моор первым из тюменских губернаторов похвалил Путина за пенсионную реформу

Моора на выборах спонсирует предприятие, устроившее «газовую атаку» в Ишиме

На Ямале из-за грубого ляпа оперативно пересняли предвыборный ролик (ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Тюмень, Югра, Ямал, Урал, Выборы, Общество, Политика, Россия, Экономика, Выборы губернатора Тюменской области,

Новости партнеров