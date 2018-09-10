Ямальцам не нужны тюменские продукты

На Ямале озвучили итоги первой части опроса жителей по приоритетам программы «Сотрудничество» (наполняется из бюджетов ХМАО, Ямала и Тюменской области). Ранее глава ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал его референдумом.

Голосовать можно было на портале «Живём на Севере» и на избирательных участках в день выборов. В Сети голос оставили 64 тыс. пользователей портала. «Первую позицию заняли «медицинские и санаторные услуги» (19 процентов голосов). Чуть меньше голосов у направлений «ремонт дорог между городами» и «программа переселения на юг Тюменской области», – сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

Там добавили, что в пятёрку приоритетов также вошли дорога Салехард-Надым и социальные выплаты и льготы. Это значит, что увеличение продаж тюменских продуктов на Ямале не интересует участников опроса. А ведь именно на этом направлении делал упор глава Тюменской области Александр Моор в рамках предвыборных визитов в автономии. Он даже обещал открыть в 2019 году офисы в округах, чтобы они продвигали тюменскую еду.

Итоги голосования на избирательных участках (очное) озвучат 13 сентября 2018 года. Они будут суммированы с уже озвученными.

В администрации Ямала агентству «Новый День» сообщали, что опрос по «Сотрудничеству» проводят за счёт средств Ассоциации муниципальных образований ЯНАО. Директор этой структуры Василий Рябиков в беседе с агентством говорил, что средства на функционирование ассоциации выделяют сами муниципалитеты Ямала. На их же деньги сняли и рекламный ролик для «Сотрудничества» с продуктовым ляпом.

В правительстве Ямала обещали, что результаты опроса ямальцев передадут депутатам Тюменской областной думы, которые могут учесть их при формировании бюджета на 2019 год. Как это будет выглядеть – пока неясно, потому что обычно депутаты принимают программу в том виде, в каком она приходит от исполнительных органов власти. Протестует традиционно опппозиция, но их голоса ни на что не влияют – решение принимают единороссы.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 10.09.18

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