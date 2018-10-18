Большую часть тюменской еды жители Югры и Ямала покупают в сетевых магазинах

Тюменские чиновники обещают поставить в 2018 в Югру и на Ямал больше продуктов, чем в 2017 году. При этом большая часть товаров распространяется через федеральные торговые сети. Более того, глава региона Александр Моор заявил, что расширение географии поставок тюменской продукции в округа – это одно из приоритетных направлений. Об этом сообщают в его пресс-службе, рассказывая об итогах совещания президиума тюменского правительства, которое состоялось 17 октября. Совещание прошло как раз после того, как стало известно, что тюменские чиновники рекламируют в Югре и на Ямале региональных производителей, продвигая бренд «покупай тюменское». Для этого они наняли фирму экс-менеджера «Карусели».

Как говорится в сообщении пресс-службы, чиновники положительно оценили субсидии, которые получают производители, чтобы доставить свои товары до ярмарок в Югре и на Ямале. По словам замгубернатора Владимира Чейметова, «ритмично работают 11 предприятий Тюменской области». Они постоянно отправляют свои товары в автономии, в том числе через магазины «Магнит» и «Пятёрочка». «В 2017 году на Ямал и в Югру было доставлено 21,7 тыс.тонн продукции. В этом году планируется увеличение поставок на три тыс. тонн. Более 60% приходится на федеральные торговые сети», – рассказали в правительстве.

Александр Моор попросил подчинённых предложить другие стимулирующие меры, чтобы молочные товары, мясо и другие продукты могли дойти не только до жителей крупных городов, но и до селян.

Поставки продукции в округа из Тюмени были одной из тем предвыборной кампании г-на Моора.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.10.18

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