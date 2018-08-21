На Ямале оконфузились с предвыборным роликом «Сотрудничества» (ВИДЕО)

Предвыборный ролик по программе «Сотрудничество», опубликованный на официальных сайтах Ямала, презентует в качестве примера взаимодействия трёх тюменских регионов молочные продукты свердловского завода. Речь идёт о популярной свердловской марке «Талицкое молоко».

На официальных порталах городов и районов Ямала появились ролики, которые призывают ямальцев проголосовать за приоритеты программы «Сотрудничество». Как писало агентство «Новый День», голосование пройдёт в Сети, а также в день выборов, 9 сентября. По сути, это хорошая попытка увеличить явку на выборах. Кроме того, вся кампания врио губернатора Тюменской области Александра Моора в округах строится именно на идее взаимодействия с автономиями.

В описанном выше ролике голос за кадром рассказывает о том, почему нужно сотрудничать с соседним регионом. В кадре появляется аэропорт Рощино, который реконструировали за счёт средств программы «Сотрудничество» (с названием). Затем – микрорайон «Ямальский-2» в Тюмени (с названием) и Тюменский кардиологический центр. Кроме того, на видео – девочка с детьми, очевидно, символизирующая детский лагерь в Тюменской области. В конце клипа на видео крупным планом появляется бутылка талицкого свердловского молока в характерной упаковке.

«Продолжая сотрудничество с югом Тюменской области, мы расширяем наши горизонты. Мы движемся вперёд и совершаем новые открытия. Заботимся о здоровье наших родных, близких, и доверяем наше будущее надёжным рукам. Мы уделяем внимание качеству (на этих словах девушка берёт с полки молоко «Талицких молочных ферм» – прим.ред.) и отдаём предпочтение лучшему», – рекламирует голос за кадром.

Как пояснили агентству «Новый День» в компании «Талицкие молочные фермы», производства на территории Тюменской области у них нет. Вся продукция сделана в Свердловской области. На полках тюменских магазинов она присутствует.

Почему в рамках тюменской программы «Сотрудничество» рекламируется свердловское молоко – не вполне ясно. Тем более, что ранее Александр Моор обещал автономиям именно тюменские продукты, а не товары из Свердловской области. Референдум по приоритетам программы «Сотрудничество» анонсировал врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов. Его проводит портал «Живём на Севере», который финансируется за счёт «Совета муниципальных образований ЯНАО». Получить комментарии структуры пока не удалось.

Салехард, служба информации

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