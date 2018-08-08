Моор наймёт пиарщиков, которые продадут Ямалу и Югре дешёвые тюменские продукты

Глава Тюменской области Александр Моор намерен в 2019 году открыть на Ямале и в Югре офисы со специалистами-маркетологами, которые будут продвигать тюменские продукты. Заявление об этом он сделал ещё 7 августа 2018 года в Надыме, в рамках предвыборного визита на Ямал. В среду, 8 августа, он попытался объяснить суть идеи.

По словам Моора, речь идёт о маркетинговой поддержке средних и мелких производителей. Заниматься ей будут «люди, профессионально понимающие продвижение товаров, они будут оказывать такие услуги предприятиям юга Тюменской области», цитирует агентство «Новый День» врио губернатора Тюменской области. Напомним, вчера г-н Моор сказал, что это будут специально созданные структуры.

По мнению главы Тюменской области, крупные предприятия сами могут договориться с торговыми сетями, но надеяться, что средние и мелкие производители смогут продвигаться на рынки округов самостоятельно – «это долго». «Мы будем помогать через единый канал продвижения»,– сказал Моор. Он пообещал, что будут проводиться различные акции.

Моор отметил, что пока концепция офисов прорабатывается, но «2019 год должен быть годом, когда эта работа активно развернётся».

Моор также пообещал помочь тюменским производителям открыть свои магазины в ХМАО и ЯНАО. «При этом будет поставлено условие – цены на тюменские товары должны быть несколько ниже, чем на аналогичные продукты в сетевых супермаркетах», – подчеркнул Александр Моор, которого цитирует его пресс-служба.

Продуктовая тема эксплуатировалась в период предвыборной кампании прежнего тюменского губернатора Владимира Якушева, который также рекламировал тюменские ярмарки в период турне по автономным округам.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 08.08.18

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