Артюхов знакомит Моора с Надымом и газовиками

Два врио губернатора – Александр Моор и Дмитрий Артюхов – работают во вторник, 7 августа, в Надыме. В сентябре оба временных главы должны стать губернаторами. Моор – через процедуру выборов, Артюхов – через назначение. Визит в муниципалитеты округа является частью предвыборной кампании.

«Мы осмотрели дорогу Надым-Салехард, многоквартирный дом, строящийся по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Далее запланированы ряд встреч и совещание», – сказал пресс-секретарь тюменского главы Андрей Осипов. Он уточнил, что Моор будет встречаться с местными жителями и представителями местного самоуправления. В поездке Александра Моора никто из тюменских чиновников не сопровождает. С Дмитрием Артюховым поехали вице-губернатор Ирина Соколова и первый замгубернатора Алексей Ситников.

В пресс-службе временно исполняющего обязанности губернатора Ямала Дмитрия Артюхова добавили, что в рамках встречи идёт обсуждение межрегиональной программы «Сотрудничество». В частности, глава ЯНАО отметил вклад программы в возведение дороги Салехард-Надым.

Далее высокопоставленные гости проведут встречу с сотрудниками градообразующего предприятия «Газпром добыча Надым» – газовики зададут вопросы кандидатам на пост губернаторов.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 07.08.18

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