Тюмень распределила деньги «Сотрудничества» на 2019 год: Ямал может ликовать

Планируемый объём программы трёх регионов «Сотрудничество» на 2019 год составляет 21,2 млрд рублей. В 2020 году – чуть боле. В 2021 году – 23,6 млрд рублей. Такие цифры заложены в проект бюджета на ближайшую трёхлетку, сообщает агентство «Новый День».

Напомним, ХМАО и Ямал отчисляют по 29,5 процентов налога на прибыль организаций в бюджет Тюменской области – из этих денег и формируется программа.

Крупная сумма из программы «Сотрудничество» в 2019 году будет направлена на дороги – 13,4 млрд рублей. Основная часть этих денег будет израсходована на стройку трассы Сургут – Салехард (проект Ямала). Также деньги пойдут на реконструкцию дороги Советский – Ловинское месторождение, пгт Октябрьское – посёлок Горнореченск, пгт.Коммунистический – посёлок Унъюган.

Что касается других транспортных программ: на маршруты водного транспорта, соединяющие южные и северные районы области, будет выделяться по 66 млн рублей ежегодно. На полёты из городов ХМАО в Тюмень – 500 млн рублей только в 2019 году. Также Югра получит на строительство ж/д вокзала на станции Нягань в 2019 году 62,5 млн рублей, а в 2020 году – 402,6 млн рублей. Ямалу отведено на приобретение причального комплекса в село Антипаюта Тазовского района 31,5 млн рублей в 2019 году.

Деньги «Сотрудничества» в следующем году также планируется потратить на объекты здравоохранения – 5,7 млрд рублей. «Средства направят на строительство больницы в Нижневартовске, лечебного корпуса на 150 мест ГУП «Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и детей, состоящих на диспансерном учете «Большой Тараскуль» и больницы в посёлке Горноправдинск», – говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2019 и плановый период.

Кроме того, 153 млн рублей потратят на добычу малоценных и хищных водных биоресурсов рыб на территории Ямала для воспроизводства ценных пород рыбы. И ещё порядка 30 млн рублей ямальские аграрии получат, чтобы продать свои товары в Тюмени.

По 15,6 млн рублей из программы ежегодно будут истрачены на отдых и оздоровление детей из Югры.

В рамках расходов на соцобеспечение планируется истратить 500 млн рублей в 2019 году на выплаты югорчанам на обеспечение жилыми помещениями. Ещё 84 млн рублей получат северяне, переехавшие на юг Тюменской области.

Также запланированы средства для ямальцев и югорчан, которые направлены в дома-интернаты юга Тюменской области: по 177 млн рублей ежегодно. Напомним, из «Сотрудничества» также выплачиваются доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, выехавшим из округов на юг Тюменской области. В следующем году на это уйдёт 299 млн рублей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 31.10.18

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