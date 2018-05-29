Тюменский бюджет отдаст более миллиарда одиозной корпорации

«Корпорация развития» получит транш из бюджета Тюменской области. Согласно поправкам, которые рассмотрят тюменские депутаты на ближайшем заседании областной думы, «КР» выделят порядка 1,2 млрд рублей, сообщает «Новый день». Кроме того, тюменская казна направит более 13 млрд рублей на социальные проекты в Югре и на Ямале.

В областную думу Тюменской области внесён законопроект о поправках в бюджет региона. Депутатам предложено перераспределить дополнительные доходы бюджета. В том числе предлагается увеличить финансирование программы «Сотрудничество» (совместная финансовая программа ХМАО, ЯНАО и Тюменской области) на 14,9 млрд рублей. В этой сумме как раз и предусмотрен транш на одиозную «Корпорацию развития». Из документов о поправках в бюджет неясно, на что именно пойдут деньги. Сказано лишь, что средства потратят на «формирование уставного капитала АО «Корпорация Развития».

Ранее агентство «Новый день» сообщало, что Ямал должен выделить «Корпорации развития» 500 млн рублей на деятельность в 2018 году. Как сообщалось, деньги планируется потратить на реализацию шестистороннего соглашения с «Транснефтью».

Расходы на «Сотрудничество»

Вместе с этим подробно расписаны средства, которые будут тратиться по программе «Сотрудничество». В том числе, на переселенцев с Ямала предусмотрено 500 млн рублей, на пенсии для ямальцев, проживающих в Тюмени – порядка 16,5 млн рублей. Ещё 5,7 млн рублей – на медпомощь жителям ЯНАО. На строительство дорог к участкам, которые выделяют многодетным ямальцам (в Заводоуковске) – около 50 млн рублей.

Жители ХМАО из программы «Сотрудничество» получат в том числе 3,2 млрд рублей на покупку жилья в Югре. Ещё 200 млн рублей направят на строительство авторечвокзала в посёлке Березово, кроме того, на возведение больницы в Нижневартовске потратят 1,8 млрд рублей.

Есть и другие расходы в рамках программы. В том числе, за счёт «Сотрудничества» купят технику в аэропорт Ханты-Мансийска. Около семи млрд рублей рулей направят на дороги, в числе которых трасса «Надым-Салехард», которую хотят впоследствии передать федералам.

Тюмень, служба информации

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