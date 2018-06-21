Тюменский бюджет заплатит по долгам «Корпорации развития» перед олигархом Забарским

Более миллиарда рублей из тюменской программы «Сотрудничество» уйдёт на погашение долгов «Корпорации развития» перед банкротящейся компанией «Мостострой-12». Таким образом чиновники «тюменской матрёшки» намерены покрыть долг Ямала за строительство моста через реку Надым. Об этом сказала заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента финансов Татьяна Крупина, сообщает агентство «Новый День».

Её комментарий прозвучал в рамках очередного заседания областной думы в четверг, 21 июня. Тюменские депутаты обсуждали бюджетный транш из программы «Сотрудничество» для «Корпорации развития». Сумма, которую должна получить КР – 1,2 млрд рублей.

«По шестистороннему соглашению реализуется проект по строительству инфраструктуры трубопроводной системы «Заполярье-Пурпе-Самотлор». В ходе реализации этого проекта завершено строительство 11 объектов и мостового перехода через реку Надым. Взнос в уставный капитал «Корпорации развития» 1,2 млрд рублей – это обязательства автономного округа по реализации данного соглашения. Средства пойдут на погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные на объекте – строительство мостового перехода через реку Надым», – уточнила г-жа Крупина. «Деньги пойдут, минуя «Корпорацию развития», напрямую подрядчику, который выполнил работы. В счёт расчёта и погашения задолженности», – резюмировала замгубернатора.

Напомним, долгое время «Корпорация развития» оспаривала задолженность перед «Мостостроем-12». Общая её сумма – порядка двух млрд рублей. Заказчик говорил, что работы выполнены некачественно, что на мосту уже появились трещины и что объект не соответствует проектным параметрам. Однако уже в нескольких судебных инстанциях компании, связанной с известным бизнесменом Александром Забарским, удалось доказать, что работы на мостовом переходе были выполнены как положено.

«Мостострой-12» банкротится с 2017 года. Ранее представители предприятия говорили журналистам, что финансовый кризис в компании связан именно с долгами «Корпорации развития». Александр Забарский считается бенефициаром многих крупных компаний, которые возводили инфраструктурные объекты в разных регионах России. В том числе его имя связывают с компанией «Фоника», у которой есть доля в АТК «Ямал».

Как пояснил в четверг, 21 июня, в беседе с агентством «Новый День» председатель набсовета «Корпорации развития» Виктор Гузь, деньги будут перечислены «Мостострою-12» в случае вступления в силу решения суда.

В отношениях регионов и «Корпорации развития» были разные периоды. Экс-глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин даже называл структуру «чёрной дырой». Очевидно, теперь настроения региональных элит сменились.

Тюмень, служба информации

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