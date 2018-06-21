Тюменский бюджет выделит деньги на «Корпорацию Развития» и скандальные долгострои

Депутаты Тюменской облдумы утвердили корректировку главного финансового документа. Согласно изменениям, доходы областного бюджета на 2018 год будут увеличены на 18,1 млрд рублей, или на 15,7 %. Расходы – на 30,7 млрд рублей, или на 21,5 %. При этом расходы по финансированию госпрограмм Тюменской области увеличиваются на 29,5 млрд рублей, или на 28,2 %. Таким образом основные характеристики областного бюджета на 2018 год будут такими: доходы – 134,2 млрд рублей, расходы – 173,8 млрд рублей, дефицит – 39,5 млрд рублей.

Законопроект подвергся критике со стороны оппозиционных депутатов. Члены фракции ЛДПР заявили, что не согласны дополнительными расходами и не поддержат изменения. В частности, депутатов возмутили планы дать неблагонадежной «Корпорации Развития» 1,2 млрд рублей на формирование уставного капитала, а также выделить дополнительные средства по программе «Сотрудничество». Традиционно упоминались долгострои в Югре (нижневартовская и горноправдинская больницы), стоимость которых многократно выросла из-за неэффективной траты денег и постоянной смены подрядчиков.

«Единороссы тоже ездили в больницу Нижневартовска и в горноправдинскую больницу в Югре. Не могу сказать, что там совсем нет вины муниципальных властей, но мы упираемся в 44-й закон, где компании выигрывают тендер на проектирование, – ответил коллегам Богдан Богославец. Объект стоит 2 млрд рублей, а они приходят и говорят – мы сделаем за 1 млрд, вот и результат. Надо в закон о закупках вносить изменения, а не возмущаться, что деньги неправильно расходуются».

Оппозиция предложила усилить контроль за средствами, выделяемыми в рамках «Сотрудничества», и принять протокольное поручение о взаимодействии с депутатами дум ХМАО и ЯНАО по этому вопросу.

«Нужен сильный парламентский контроль за проектами, реализующимися по программе «Сотрудничество». Тюменская счетная палата не может проводить проверки в ХМАО, а счетная палата Югры обходит стороной стройки, почему-то у нее нет желания проверять строительство объектов», – сказал Артем Зайцев.

Либерал-демократов тут же обвинили в том, что они превратили обсуждение бюджета в политические дебаты и использовали трибуну тюменской думы для критики югорских властей. Предложение ЛДПР не приняли, прения прекратили. В итоге из 44 депутатов 37 одобрили корректировку бюджета, трое выступили против, еще трое воздержались и один человек не голосовал.

Тюмень, служба информации

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