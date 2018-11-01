Власти «тюменской матрёшки» назначают директора структуры, которую обещал проверить полпред Цуканов

Полномочия гендиректора «Корпорации развития» Сергея Черняева планируют продлить. Акционеры поддерживают его кандидатуру. Назначение должны произвести уже через несколько дней – с 9 ноября 2018 года, сообщает агентство «Новый День». Голосование, вероятно, будет заочным.

Директива властей ХМАО о гендиректоре «КР» опубликована официально на сайте органов власти округа. Согласно документу, Югра считает нужным продлить полномочия Черняева до 16 мая 2019 года.

Как сообщил агентству «Новый День» собеседник в самой «КР», остальные акционеры согласны с этим мнением. Однако, например, у властей Тюменской области и Ямала не настолько открытое правительство, поэтому их решения о гендиректоре «КР» в открытом доступе найти не удалось. Агентство запросило информацию у пресс-службы правительства Ямала.

Для ЯНАО особенно важны любые изменения, происходящие в «Корпорации», так как сейчас почти все сотни миллионов, которые выделяются из бюджетов «тюменской матрёшки», осваивают на территории Ямала. Это в основном объекты, указанные в соглашении с «Транснефтью». В том числе полигон отходов в Тазовском районе, детские сады, жилые дома, комплекс по рыборазведению. В сентябре 2018 года заместитель губернатора Тюменской области Андрей Киселев заявил, что «Корпорацию развитию» негласно ведёт Ямал, а для Тюменской области польза от этой финансовоёмкой структуры лишь косвенная.

Кроме того, в сентябре 2018 года новый полпред в УрФО Николай Цуканов обещал провести аудит в «Корпорации развития", но пока об итогах ревизи ничего не известно.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 31.10.18

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