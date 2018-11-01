российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 ноября 2018, 11:35 мск

Новости Югра

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Власти «тюменской матрёшки» назначают директора структуры, которую обещал проверить полпред Цуканов

Полномочия гендиректора «Корпорации развития» Сергея Черняева планируют продлить. Акционеры поддерживают его кандидатуру. Назначение должны произвести уже через несколько дней – с 9 ноября 2018 года, сообщает агентство «Новый День». Голосование, вероятно, будет заочным.

Директива властей ХМАО о гендиректоре «КР» опубликована официально на сайте органов власти округа. Согласно документу, Югра считает нужным продлить полномочия Черняева до 16 мая 2019 года.

Как сообщил агентству «Новый День» собеседник в самой «КР», остальные акционеры согласны с этим мнением. Однако, например, у властей Тюменской области и Ямала не настолько открытое правительство, поэтому их решения о гендиректоре «КР» в открытом доступе найти не удалось. Агентство запросило информацию у пресс-службы правительства Ямала.

Для ЯНАО особенно важны любые изменения, происходящие в «Корпорации», так как сейчас почти все сотни миллионов, которые выделяются из бюджетов «тюменской матрёшки», осваивают на территории Ямала. Это в основном объекты, указанные в соглашении с «Транснефтью». В том числе полигон отходов в Тазовском районе, детские сады, жилые дома, комплекс по рыборазведению. В сентябре 2018 года заместитель губернатора Тюменской области Андрей Киселев заявил, что «Корпорацию развитию» негласно ведёт Ямал, а для Тюменской области польза от этой финансовоёмкой структуры лишь косвенная.

Кроме того, в сентябре 2018 года новый полпред в УрФО Николай Цуканов обещал провести аудит в «Корпорации развития", но пока об итогах ревизи ничего не известно.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 31.10.18

Тюмень распределила деньги «Сотрудничества» на 2019 год: Ямал может ликовать. / Ямальцам раздадут гранты на проекты по развитию региона. / В ХМАО потушили серьёзный пожар на месторождении: теперь ищут пропавшего в очаге рабочего и считают ущерб. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Тюменские власти свалили ответственность за Корпорацию Развития на Ямал

Акционеры довольны работой «Корпорации развития». Кобылкину в аренду скоро отдадут надымский мост

Тюменский бюджет заплатит по долгам «Корпорации развития» перед олигархом Забарским

Полпред Цуканов анонсировал новые расследования в отношении «Корпорации развития»

В рубриках

Тюмень, Югра, Ямал, Урал, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика,

Новости партнеров