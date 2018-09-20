Тюменские власти свалили ответственность за Корпорацию Развития на Ямал

Тюменские власти признали, что не получили никакого эффекта от «Корпорации Развития». Из 10 млрд рублей, направленных регионом в КР, на территории области не было потрачено ни рубля. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Киселев, выступая перед депутатами тюменской облдумы 20 сентября 2018 года.

«Объекты на территории Тюменской области не реализуются и не планируются. Эффект от «Корпорации Развития» заключается только в том, что часть компаний, зарегистрированных у нас, работает на строительстве объектов инфраструктуры в Тарко-Сале, на возведении моста в Надыме», – сказал Киселев. По его словам, в последние три года менеджмент в Корпорации поменялся и «негласно проект ведет Ямал». Только тогда, когда в округе будут достроены объекты инфраструктуры и завершено шестистороннее соглашение с «Транснефтью», акционеры примут решение по дальнейшей судьбе Корпорации.

Напомним, основными владельцами «Корпорации развития» являются ЯНАО, Югра и Тюменская область (также в учредителях есть Челябинская, Свердловская области и немецкая DB International – прим. ред.), однако почти все деньги, выделяемые из бюджетов всех регионов, идут на строительство объектов на Крайнем Севере. Бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин открыто называл организацию «черной дырой». Полпред Николай Цуканов уже пообещал масштабную проверку в КР и по ее итогу – уголовные дела.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 20.09.18

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