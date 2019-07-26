В Новом Уренгое продали офис Забарского с иконами и сауной (ФОТО)

В Тюмени и Новом Уренгое на торгах продали активы одиозной компании СП «Фоника» Александра Забарского – офис «Мостострой-12» с иконами и сауной, а также квартиру со спа-центром. Офис ушел за 33,5 млн рублей. Квартира – за 9,4 млн рублей, сообщает агентство «Новый День» со ссылкой на материалы торгов. Итоги продаж озвучены 25 июля 2019 года.

Офис в Новом Уренгое расположен в микрорайоне Мирный. Судя по фото – это место, где раньше сидели сотрудники компании «Мостострой-12». СП «Фоника» является учредителем этого предприятия, сейчас оно ликвидируется. Любопытно, что офис имеет сауну с баней, бассейном, душевой кабиной и всеми необходимыми принадлежностями. Есть также кафе-бар. На входе висят растяжки с ликами святых. Помимо этого покупатель получил несколько кабинетов, в том числе переговорную комнату. Рыночная стоимость недвижимости на момент оценки – 87,7 млн рублей, то есть с молотка офисы ушли по цене, которая почти в три раза ниже. Площадь имущества – 1500 «квадратов». Покупателем стала созданная меньше месяца назад контора ООО «Кастор» из Москвы.

«Мостострой-12» фигурирует в нескольких скандалах и уголовных делах в разных регионах России. На Ямале фирма известна тем, что строила мост через Надым и не достроила, а потом взыскала деньги за этот объект с такой же одиозной «Корпорации развития».

Вторым объектом «Фоники», который нашел нового владельца, стала шикарная двухуровневая квартира в Тюмени по адресу Свердлова, 35. Дом этот в двухтысячных считался элитным. Квартиру купила владелица агентства недвижимости Ирина Черепанова, сообщает агентство «Новый День». Площадь жилья – 304 «квадрата». Расположились комнаты на 6-7 этажах. Всего их семь. На фото видно, что в квартире есть целый спа-комплекс: сауна, джакузи, массажный душ, биде. Правда, он сделан в стиле 90 годов: из кафеля и зеркал. Рыночная стоимость недвижимости почти вдвое больше той, за которую ее сбыли на торгах – 16,3 млн рублей. Дом находится рядом с думой, правительством, судом, говорится в материалах торгов.

Ранее агентство рассказывало о том, что «Фоника» продала скандально известный самолет, который фигурировал в расследованиях.

Тюмень, Новый Уренгой, служба информации

Тюмень, Новый Уренгой. Другие новости 26.07.19

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