Продан вип-самолет Забарского, о котором делали расследования (ФОТО)

Банкротящаяся компания «Фоника» бизнесмена Александра Забарского из Нового Уренгоя продала бизнес-самолет Bombardier с вип-салоном за 189 млн рублей. Покупателем лайнера стала контора, созданная несколько месяцев назад, сообщает агентство «Новый День». Речь идет о самолете, который фигурировал в громких расследованиях в отношении главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, который сейчас находится под домашним арестом.

Согласно данных банкротного дела, самолет CL-600-2B19 Challenger-850 продан компании ООО «Интеркаст». Структура находится в Москве, учреждена в сентябре 2018 года. Телефонного номера не имеет.

О самолете известно более чем достаточно. По документам, которые есть в распоряжении агентства «Новый день», он был приобретен в 2009 году. Инвентаризационная стоимость самолета составляла порядка 770 млн рублей. Согласно оценке экспертов от 2018 года, лайнер пригоден к использованию. За несколько лет у него есть небольшие изменения в салоне: демонтирован монитор и светильники. Самолет использовался авиакомпанией «Колавиа». Но примечателен он не этим.

В 2017 году про этот борт журналисты делали большие расследования, так как о нем говорили следователи в рамках рассмотрения дела главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. В том числе, силовики планировали лайнер арестовать. Издание «БИЗНЕС Online» писало, что г-н Мусин использовал этот самолет для собственных перемещений. Однако сам бизнесмен это отрицал.

Лайнер, судя по сайту «Флайрадар», и сейчас летает. Его последние места назначения в 2019 году – Сочи и Пермь.

Компания «Фоника», связанная с бизнесменом Александром Забарским, известна как соучредитель авиакомпании «Ямал». Ранее агентство «Новый День» сообщало, что акции перевозчика ямальских властей будут также проданы с молотка как и остальное имущество банкротящейся фирмы.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 31.01.19

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