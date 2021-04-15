Акции авиакомпании «Ямал» начнут продавать с молотка за 44 млн рублей

Оценщик обозначал стоимость пакета акций АТК «Ямал», который сейчас находится в собственности одиозной банкротящейся компании «Фоника». Это пакет в 1,7% уставного капитала (68 092 штук акций). Пакет акций будут продавать на торгах как имущество банкрота. Рыночная стоимость ценных бумаг – 43,9 млн рублей. Отчёт об оценке есть в распоряжении редакции «Нового Дня». Оставшийся пакет акций авиакомпании принадлежит правительству ЯНАО.

В отчёте об оценке приводится характеристика авиакомпании. «Парк авиакомпании «Ямал» состоит из воздушных судов отечественного и импортного производства, это 15 самолётов Sukhoi SuperJet 100- 95LR, 8 самолётов Airbus А-320, 3 самолёта Airbus A-321, 10 самолётов CRJ-200LR, 1 самолёт Challenger 850, 2 самолета L-410»,– говорится в отчёте. Компания регулярно получает от правительства Ямала миллиардные субсидии.

Миноритарный акционер авиакомпании «Ямал» – компания «Фоника» – это предприятие Александра Забарского. Он хорошо известен на Ямале, в том числе и как владелец компании «Мостострой-12», которая строила и не достроила мост через реку Надым, а потом судилась с «Корпорацией развития». Сам предприниматель стал ключевым свидетелем в уголовном деле в отношении бывшего главы Удмуртии о получении взяток. Забарский был одним из взяткодателей.

Ранее в рамках банкротства «Фоники» был продан офис и квартира компании. Кроме того, продали одиозный самолёт, который фигурировал в коррупционных расследованиях.

Салехард, Наталья Ефремова

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