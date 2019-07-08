Авиакомпания «Ямал» разгромила «Сухие Суперджеты» в своем отчете

Авиакомпания «Ямал» заявила о плохом качестве двигателей «Сухой Суперждет»: перевозчик указывает на их «низкую эксплуатационную надежность». При этом АТК также сообщает, что специалисты инженерно-авиационной службы выявили в Superjet такие дефекты, которые могли бы привести к ЧП. Авиакомпания рассказала, что половина самолетов этой марки простаивала в 2018 году из-за поломок. Из-за этого перевозчик терял много денег. Обо всем этом говорится в годовом отчете компании, сообщает агентство «Новый День».

Во-первых, в документе указывается, что только благодаря внимательности сотрудников удалось предотвратить ЧП на «Сухих суперджетах». «Грамотные действия высококвалифицированных специалистов ИАС позволили своевременно выявить ряд опасных конструктивно-производственных дефектов на новом типе ВС, предотвратить негативные влияния указанных дефектов на безопасность полетов и снизить затраты на восстановление ВС», – написано в документах.

Во-вторых, АТК «Ямал» уведомляет, что самолеты «Сухой Суперджет» чаще других бортов попадали в ЧП в 2018 году. Из 11 авиаинцидентов шесть произошли именно на них. Причем причиной были именно дефекты лайнеров. «Увеличилось число авиационных инцидентов, связанных с конструктивно-производственными недостатками RRJ-95, а также повреждения судов из-за действий сотрудников служб обеспечения полетов в аэропортах», – написано в отчете.

В 2018 году у ямальской авиакомпании согласно ранее достигнутым договоренностям появилось восемь новых «Сухих Суперджетов» – теперь их 15. Перевозчик должен был приобрести еще 10 новых самолетов российского производства. Но после трагедии с «Сухим» в Шереметьево весной 2019 года глава АТК «Ямал» Василий Крюк выступил с заявлением о том, что парк «Сухих» расширять не будет.

«Ямал» берет Superjet в лизинг у ГТЛК – это договоренности еще прежнего губернтатора округа Дмитрия Кобылкина. За лизинг этих самолетов авиакомпания платит 2,2 млрд рублей в год (удорожание на 34 млн рублей каждый год). Деньги приходится отдавать даже в том случае, когда самолеты сломаны. А половина из парка «Сухих» как раз и стоит на стоянке, уверяют представители «Ямала». В итоге, по версии окружной авиакомпании, АТК теряет миллиард рублей. Способа урегулировать конфликт со сломанными самолетами в компании не видят. Хотя сейчас, напомним, идет судебный спор по этому вопросу.

Из-за озвученнных выше проблем основу парка АТК «Ямал» в будущем составят более надежные «Аэрбасы», уверены в компании. Там хотят увеличить число самолетов А-320 до 20 штук. По данным на 31 декабря 2018 года у «Ямала» было восемь таких лайнеров.

Как сообщалось ранее, авиакомпания «Ямал» получила в 2018 году 3,9 млрд рублей бюджетных субсидий. В том числе и затраты на покрытие лизинговых платежей за ненадежные и сломанные «Суперджеты». Размер окружных субсидий ЯНАО только на перевозки, без учета компенсации лизинга, составил 1,4 млрд рублей.

Чистая прибыль АТК «Ямал» за 2018 год – 13,5 млн рублей. Половину из них отдали учредителям в качестве дивидендов. Напомним, владельцы региональной авиакомпании – правительство округа и СП «Фоника», которая сейчас банкротится и хочет продавать свой пакет акций.

Салехард, служба информации

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