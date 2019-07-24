Авиакомпания «Ямал» переучивает пилотов для управления «Эйрбасами»

Авиакомпания «Ямал» перешла к осуществлению планов по расширению парка «Эйрбасов»: предприятие заказывает услуги обучения пилотов и тренажер для этого вида лайнеров. Заказ перевозчик разместил на сайте госзакупок 24 июля 2019 года, сообщает агентство «Новый День».

Экипажи планируется обучить по программе «пилот ВС А320». Также АТК намерена брать в лизинг тренажер семейства А320. Сумма закупки – почти 10 млн рублей (140 800 евро).

Ранее авиакомпания ямальских властей серьезно раскритиковала флот имеющихся у нее «Сухих Суперджетов»: в российских самолетах нашли дефекты, их двигатели признали ненадежными. Более того, половина Sukhoi Superjet, которые АТК «Ямал» получил в лизинг, простаивали из-за поломок. Очевидно, перевод ямальской компании на отечественные суда можно признать неудачным экспериментом. В годовом отчете перевозчик сообщил, что теперь будет расширять парк «Эйрбасов» – их число планировалось увеличить с 8 до 20 самолетов.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 24.07.19

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