Авиакомпания «Ямал» передумала расширять парк cамолетов SSJ-100

Авиакомпания «Ямал», эксплуатирующая 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, отказалась от планов покупать еще 10 лайнеров этого типа.

«Не будем приобретать. К сожалению, не получается той экономической модели в плане поддержания летной годности. Расходы за счет поддержания летной годности не позволяют нам наращивать парк (данного типа самолетов)", – сообщил «Интерфаксу» гендиректор авиакомпании Василия Крюк.

АТК «Ямал» – основной перевозчик в ЯНАО, принадлежит на 98,2 процента правительству ЯНАО. Еще около двух процентов – у банкротящейся компании «Фоника». Эта доля, вероятнее всего, вскоре будет продана на торгах. Все имеющиеся у компании SSJ-100 были переданы ей в операционный лизинг по контракту с «Государственной транспортной лизинговой компанией».

Сейчас перевозчик судится с ГТЛК. Из-за частых поломок SSJ-100 простаивают и авиакомпания не отказывается платить арендные платежи за лайнеры, которые неисправны и не используются. Общая сумма долга на февраль 2019 года составляла порядка 680 млн рублей.

Стоит отметить, что авиакомпания «Ямал» пока не планирует приостанавливать эксплуатацию SSJ-100 после трагедии в аэропорту Шереметьево, где 5 мая на борту горящего Sukhoi Superjet 100, погиб 41 человек.

«Ситуацию нужно оценить, определить, что произошло, и после этого уже предпринимать меры. Надо выявить причину, чтобы в будущем не допустить подобное. Держим руку на пульсе, предпринимаем ряд мер, ведется внутренняя работа», – сказал «Интерфаксу» Василий Крюк.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 06.05.19

Декларации правительства Ямала: заместитель губернатора Артюхова заработал больше руководителя. / В новую думу Ноябрьска идет бывший главврач и владелец магазинов. / ЮТэйр почти перестала обслуживать долги по кредитам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»