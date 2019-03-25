Госкорпорация на Ямале ищет детектива

Госкорпорация ГТЛК (государственная транспортная лизинговая компания) ищет детектива. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок. Максимальная сумма контракта – 15,5 млн рублей, сообщает агентство «Новый День». Итоги будут подведены в начале апреля 2019 года.

«Закупка детективных услуг необходима для поиска утраченных проблемных активов, а также сбора информации в целях поиска лиц и их имущества, являющихся должниками», – говорится в техзадании лизинговой компании. Речь идет об имуществе, которое не вернули арендаторы. Кроме того, компания намерена проверять контрагентов на предмет их добропорядочности, в том числе, сыщикам придется предоставлять информацию, которая потенциально может нанести вред репутации ГТЛК (эта информация может касаться партнеров и должников предприятия). Детективы должны собирать о людях, с которыми взаимодействует ГТЛК, в том числе «компрометирующие материалы».

Агентство «Новый День» отправило в компанию запрос с вопросом о том, почему ГТЛК предпочитает искать детективов, а не взаимодействовать со службой судебных приставов, в чьи обязанности напрямую входит розыск должников. Как только ответ будет получен, мы его опубликуем. Учредителем госкорпорации является Минтранс.

Место оказания детективных услуг – допофис в Москве. Напомним, ГТЛК переехала на Ямал в 2105 году. Тогда регион предоставил госкорпорации налоговые льготы. Кроме того, в 2015 году началась программа по оснащению региональной авиакомпании «Ямал» судами российского производства «Сухой Суперджет» через ГТЛК.

Кстати, сейчас ГТЛК и авиакомпания «Ямал» спорят в арбитражном суде как раз из-за самолетов «Сухой Суперджет»: перевозчик не платит арендные платежи за лайнеры, которые неисправны и не используются. АТК обратилась в суд для расторжения договоров аренды, но суд предложил сначала попробовать урегулировать спор в досудебном порядке. В то же время лизинговая компания настаивает на погашении долга – соотвествующие иски рассматриваются в суде. Общая сумма долга на февраль 2019 года составляла порядка 680 млн рублей.

Салехард, Москва, служба информации

Салехард, Москва. Другие новости 25.03.19

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