Госкорпорация на Ямале нашла сыщика: слежка обойдется в 7 тыс. рублей в час

Государственная транспортная лизинговая компания выбрала детектива. На конкурс заявился только один специалист – Ярослав Федоров из Москвы. Напомним, максимальная сумма контракта – 15,5 млн рублей. Итоги озвучены в документах конкурса 3 апреля 2019 года, сообщает агентство «Новый День».

Г-н Федоров предложил следующие условия контракта: 100 тыс. рублей за поиск одной единицы грузового или пассажирского автотранспорта. За розыск одной единицы спецтехники придется отдать 130 тыс. рублей. Что касается сбора информации (такая услуга тоже нужна была ГТЛК): детектив будет брать 20 тыс. рублей за устный опрос одного физического лица (гражданина или должностного лица). За аналитичку о компании ГТЛК будет выплачивать сыщику 120 тыс. рублей. Немного дешевле будет стоить справка о человеке – 110 тыс. рублей. Госпорпорации придется отдавать по семь тыс. рублей в час за наблюдение одним экипажем за одним объектом.

Ранее отвечая на вопрос агентства «Новый День» в ГТЛК сообщили, что прежде они услугами частных сыщиков не пользовались. В госкорпорации не рассказали, почему не надеются на помощь судебных приставов, а обращаются к коммерческим структурам. «ГТЛК» в целях защиты своих интересов использует различные формы и методы работы, определенные действующим законодательством, в том числе с привлечением специализированных организаций», – говорили в компании.

Салехард, Москва, служба информации

Салехард, Москва. Другие новости 04.04.19

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