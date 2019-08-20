Губернатор Ямала Артюхов заступился за «Суперджет», который раскритиковала окружная авиакомпания

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заступился за российские самолеты марки «Сухой Суперджет», которые ранее раскритиковала региональная авиакомпания «Ямал». По словам г-на Артюхова, основной недостаток российских лайнеров – вовсе не их низкое качество, а отсутствие запчастей. При этом глава округа заявил, что негативная информация о Superjet – это спланированная негативная кампания против российского авиастроения.

Авиакомпания «Ямал» стала пилотной авиакомпанией по эксплуатации «Сухих» в России. Об этом несколько лет назад договорились бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин и президент Владимир Путин. Однако летом 2019 года, в период активного обсуждения причин катастрофы с Superjet, авиакомпания «Ямал» сообщила о низкой эксплуатационной надежности двигателей российских самолетов.

Во время встречи с жителями Ноябрьска 20 августа 2019 года, когда речь зашла о региональном перевозчике, губернатор округа Дмитрий Артюхов решил прокомментировать качество лайнеров.

«У нас большой парк «Сухих Суперджетов». Это хорошая машина, но у нее непростая экономика. У нас пилоты предпочитают летать на «Сухом», а не на «Боингах», потому что все самолеты новые, а иностранные суда – им уже несколько лет. Наши враги начали эту тему про наш самолет (про низкое качество и ошибки в проектировании самолетов – прим.ред). Это страшное происшествие (имеется в виду катастрофа 5 мая в Шереметьево – во время аварийно посадки самолет загорелся, погиб 41 человек – прим.ред). Но сколько их произошло на «Боингах»? Они (недоброжелатели – прим.ред.) специально подогревают тему в соцсетях. И уничтожают наше авиастроение. Это уникальная отрасль. Всем бы хотелось, чтобы не было авиастроения в России. Но что правда – экономика у «Сухих Суперджетов» непростая, не хватает запчастей – потому что самолетов мало», – сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Он также пошутил, что АТК «Ямал» (на 98 процентов принадлежит ЯНАО) – самая любимая тема для критики ямальцев. В связи с этим он вспомнил историю про прежнего главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина. «Он когда только стал губернатором, хотел разгромить авиакомпанию. Потому что как пассажир намучился – то плохо, и то плохо. И когда стали разбираться: без авиации на Севере невозможно. Весь Север поднимался с помощью авиации. Это наше детище непростое и дорогое», – сказал Дмитрий Артюхов.

Напомним, в своем отчете по итогам 2018 года авикомпания «Ямал» сообщила такую информацию:«Грамотные действия высококвалифицированных специалистов ИАС позволили своевременно выявить ряд опасных конструктивно-производственных дефектов на новом типе ВС, предотвратить негативные влияния указанных дефектов на безопасность полетов и снизить затраты на восстановление ВС».

Кроме того, глава АТК «Ямал» Василий Крюк сообщил, что перевозчик не будет расширять парк «Суперджетов», АТК «Ямал» переходит на «Аэрбасы». Для этого компания заказывает и обучение пилотов, о котором также писало агентство «Новый День».

фото – скрин из годового отчета аваикомпании «Ямал»

Ноябрьск, служба информации

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