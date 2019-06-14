Были ошибки пилотирования при посадке: МАК опубликовал отчет о крушении SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота» в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте МАК. Документ содержит поступившую на данный момент в комиссию фактическую информацию, расшифровку бортовых самописцев и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, а также результаты завершенных исследований. Причины катастрофы и ее виновники в отчете не указываются, однако в нем говорится о допущенных ошибках при управлении самолетом во время захода на посадку.

В отчете отмечается, что на лайнере были обнаружены повреждения, характерные для следов удара молнии. Следы от ее воздействия обнаружены на фюзеляже и на датчике угла атаки правого борта. После попадания молнии у самолета отключился автопилот, и была нарушена связь. Замечаний экипажа по работе систем самолета в предыдущем полете, а также в последнем полете до удара молнии в лайнер, не было, указывается в документе.

Также в документе сообщается, что командир лайнера изначально оценивал ситуацию как штатную, объяснив старшему бортпроводнику, что самолет возвращается в Шереметьево не из-за аварийной ситуации: «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся». Диспетчеру экипаж первоначально сообщил, что полет проходит штатно, но затем уточнил, что есть проблемы со связью и вышел из строя автопилот. Связь впоследствии удалось восстановить на аварийной частоте.

«Суперджет» заходил на посадку с превышенной массой и скоростью, заключили эксперты МАК. При посадке лайнер трижды ударился о полосу. «Приземление на переднюю опору шасси с большой вертикальной скоростью, а также отклонение полностью «на себя» непосредственно перед приземлением, привело к возникновению интенсивного вращения самолета в направлении «на кабрирование». В результате произошло увеличение углов тангажа и атаки, что при сохранении значительной приборной скорости привело к повторному отделению самолета от ВПП (явление «прогрессирующее козление»), несмотря на полное отклонение в положение «от себя» после отскока», – говорится в отчете МАК.

После второго отскока от полосы пилоты перевели рычаги управления двигателя в положение взлетного режима, а блок ручного управления в положение «на себя» до упора. «Эти действия можно интерпретировать как попытку выполнить уход на второй круг, но из-за того, что перед этим уже был активирован реверс тяги (створки продолжали находиться в открытом положении, хотя и начали убираться), тяга двигателей не увеличилась», – говорится в отчете МАК.

При третьем касании ВПП основные стойки шасси были уже «частично разрушены», а после него «произошел подлом основных опор шасси, дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром», следует из документа.

В МАК отметили, что бортовые самописцы зафиксировали информацию о возможной потере управления двигателями после третьего приземления. «Для анализа данного вопроса комиссия планирует исследовать компьютеры управления двигателями», – говорится в документе.

Добавим, что в отчете о катастрофе SSJ-100, как передает «Интерфакс», нет как прямых указаний на ошибки пилотов в качестве причин катастрофы, так и вообще не говорится о причинах крушения. МАК при этом отмечает, что командир аварийного самолета ранее успешно сдал экзамен на управление лайнером в ручном режиме, получив оценку «отлично».

В документе также говорится, что технической комиссии МАК предстоит большая работа для установления всех причин крушения, к которой планируется привлечь полномочных представителей государств, совместно участвующих в разработке и производстве самолета SSJ-100. «Техническая комиссия наметила большой комплекс исследований и необходимых работ, в том числе с участием полномочных представителей государств, совместно участвующих в разработке и производстве данного типа самолета», – говорится в сообщении МАК.

Ранее МАК полностью реконструировал полет SSJ-100. Росавиация, в свою очередь, в связи с катастрофой «Суперджета»направила в организации гражданской авиации письмо МАК, содержащее рекомендации по организации полетов.

Как сообщал Новый День», вечером 5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота», выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.

Следственный комитет заявлял, что рассматривает несколько версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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