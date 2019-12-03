Налицо – человеческий фактор: в СКР назвали виновного в катастрофе Superjet в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево. Лайнер сгорел после аварийной посадки 5 мая. Жертвами крушения стал 41 человек. В гибели десятков человек следователи обвиняют командира экипажа Дениса Евдокимова, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, в ближайшее время обвиняемый и его адвокаты, а также потерпевшие начнут знакомиться с материалами дела.

Евдокимов обвиняется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц). Следователи считают, что Евдокимов «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу», после чего «нарушил установленные правила», что привело к возгоранию хвостовой части самолета. Потерпевшими от действий командира лайнера признаны 77 человек. Стоит отметить, что следствие назвало пилота виновником авиакатастрофы, не дожидаясь окончательных выводов Межгосударственного авиационного комитета. Сам Евдокимов вину в крушении лайнера и гибели пассажиров не признает, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на адвоката пилота Наталью Митусову.

Как сообщал Новый День», вечером 5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота», выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.

По версии следствия, в лайнер после взлета попала молния, что привело к переходу управления бортом в ручной режим и проблемы со связью у пилотов. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета. Евдокимов, полагают следователи, посадил лайнер с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей и с большим углом атаки, что привело козлению – самолет стал подпрыгивать от ударов о взлетно-посадочную полосу. В итоге у лайнера подломилась стойка шасси и пробила топливный бак. После этого начался пожар в хвостовой части самолета. В результате погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили травмы различной степени тяжести. На момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.

Следственный комитет изначально заявлял, что рассматривает несколько версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Но спустя несколько месяцев после крушения следователи пришли к выводу, что лайнер потерпел катастрофу из-за ошибки пилота. Евдокимов и его защита с выводами следствия не согласились. Они уверяют, что самолет во время посадки «швыряло из стороны в сторону» из-за того, что он не слушался ручки управления, отмечает «Ъ».

Напомним, 14 июня Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота» в Шереметьево. Документ содержит поступившую на тот момент в комиссию фактическую информацию, расшифровку бортовых самописцев и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, а также результаты завершенных исследований. Причины катастрофы и ее виновники в отчете не указываются, однако в нем говорится о допущенных ошибках при управлении самолетом во время захода на посадку.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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