МАК реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) полностью реконструировал полет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», сгоревшего после жесткой посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая. «На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево», – говорится в сообщении МАК.

В ведомстве пообещали в ближайшее время опубликовать предварительный отчет о катастрофе, после его «окончательной корректорской выверки». «При обсуждении предварительного отчета все члены Технической комиссии пришли к общему мнению, что на данном этапе расследования рекомендации, сделанные Технической комиссией в Последующем донесении, являются достаточными. В ходе дальнейшей работы, по получении результатов намеченных исследований и результатов расследования, Технической комиссией могут быть даны и другие рекомендации, которые будут направляться в предусмотренные российским законодательством организации», – добавили в МАК.

Как писал «Новый День», вечером 5 мая самолет SSJ-100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.06.19

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