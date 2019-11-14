«Не умел пилотировать, но летал по поддельным документам»: почему разбился «Боинг» в Казани

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о катастрофе самолета «Боинг-737-500» в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, жертвами которой стали все находившиеся на его борту 50 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Следствие установило, что к крушению привели ошибочные действия командира лайнера Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. У Салихова не было достаточных навыков пилотирования, его допустили к пассажирским перевозкам на основании фальсифицированных документов. В 2009 года тогдашний заместитель гендиректора авиакомпании «Татарстан» Валерий Портнов направил документы на Салихова, «содержащие недостоверные сведения», в Татарское межрегиональное управление Росавиации. Глава ведомства Шавкат Умаров по халатности не организовал проверку подлинности представленного перевозчиком свидетельства пилота коммерческой авиации Салихова, которая выявила бы факт невыдачи ему такого свидетельства. В итоге Салихову, не имеющему базовых знаний, навыков и опыта пилота, разрешили осуществлять пассажирские авиаперевозки.

Кроме того, указывает СКР, Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, а направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна, каковым он стал в марте 2012 года.

В день авиакатастрофы – 17 ноября 2013 года – Салихов, выполняя рейс Москва-Казань, при посадке ввел самолет в сложное пространственное положение, а Гуцул не принял управление на себя. При наступлении нештатной ситуации Салихов, нарушая правила пилотирования, допустил падение самолета.В рамках расследования уголовного дела было проведено множество сложных экспертиз, допрошено более 200 свидетелей, потерпевших и специалистов. Все это в совокупности подтвердило версию следствия, заявили в СКР.

Следователи прекратили уголовное преследование в отношении Салихова и Гуцула в связи с их смертью. Портнову и Фомину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Умарову вменяется ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, что в списке погибших в результате крушения «Боинга» – старший сын президента Татарстана Рустама Минниханова – Ирек, а также руководитель Управления ФСБ РФ по Татарстану Александр Антонов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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