Авиакомпания «Ямал» получила субсидий на 7 млрд рублей в 2020 году

Авиакомпания «Ямал» в 2020 году получила бюджетных субсидий на общую сумму около 7 млрд рублей. Более 5,2 млрд рублей – средства бюджета Ямала. Причём 3 млрд рублей из бюджета округа в 2020 году – это компенсация потерь авиакомпании из-за простоя в период пандемии. Остальные средства субсидий – бюджет РФ и Тюменской области. Субсидии были направлены на компенсацию убытков, арендных и лизинговых платежей. Об этом сообщается в годовом отчёте компании по итогам 2020 года. Годом ранее, в 2019 году, сумма субсидий составляла 3,3 млрд рублей.

В 2021 году в компании сменился директор. В отставку ушёл Василий Крюк, который возглавлял АТК «Ямал» с 1997 года. 25 мая 2021 года назначен руководителем Артём Лобачёв – технический директор АТК.

В годовом отчёте за 2020 год авиакомпания приводит данные по снижению полётов, выручки и пассажиропотока из-за пандемии COVID-19. Так, объём регулярных перевозок по количеству рейсов уменьшился на 43%. Объём чартерных перевозок сократился по количеству рейсов на 71%. В 2020 году АО «АТК «Ямал» перевезено 698 287 пассажиров, что на 60% меньше аналогичного показателя 2019 года.

Выручка по регулярным рейсам сократилась на 5 млрд рублей, по чартерным рейсам – на 5,2 млрд. рублей. Чистая прибыль компании по итогам 2020 года – менее 300 тыс. рублей с учётом многочисленных субсидий.

В 2020 году авиакомпания взяла кредиты в «Сбербанке», в том числе льготные займы, предусмотренные мерами поддержки пострадавших в пандемию отраслей.

Направления развития

В 2020 году компания назвала направления развития. Насколько они актуальны сейчас, в конце 2021 года, сказать сложно, так как годовой отчёт по итогам 2021 года будет только летом 2022 года.

АТК «Ямал» рассчитывала привлечь средства с помощью рекламы и допуслуг на борту, привлечь субсидию из программы «Сотрудничество» в 1,5 млрд рублей. Кроме того, компания решила постепенно избавиться от шести «Сухих Суперждетов», которые вызывали большое количество нареканий, и в целом оптимизировать парк судов. По состоянию на 2020 год в парке было 15 Sukhoi Superjet 100.

«Расходы на поддержание лётной годности Sukhoi Superjet 100, включая ремонты двигателей, являются сложно предсказуемыми. Прогнозные расходы только на ремонт двигателей в 2021-2030 годах составляют 169 млн долларов США (при ремонте двигателей по договору с оплатой по фактическим затратам) или 99,7 млн долларов США (при ремонте двигателей по сервисному соглашению с оплатой по ставке за летный час)», – говорится в документах компании.

В числе приоритетов для перевозчика была оптимизация маршрутной сети (она должна на 80% состоять из рейсов в/из/внутри ЯНАО). Несколько лет назад губернатор Дмитрий Артюхов озвучивал претензии жителей – компания летает где угодно, но не Ямале. Он планировал изменить состояние дел. В 2019 году фирма Ernst&Young должна была разработать для АТК стратегию развития. Однако очевидно, что пандемия могла изменить планы авиаторов.

В 2020 году также в планах авиакомпании «Ямал» было строительство ангара в аэропорту «Рощино» Тюмени.

Компания не рассчитывала на прибыль в ближайшие годы. По прогнозу, ежегодно финансовый результат перевозчика будет на уровне -4,6 млрд рублей в год без учёта субсидий.

Салехард, Наталья Ефремова

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