В авиакомпании «Ямал» появился новый руководитель

Руководителем авиакомпании «Ямал» назначен Артём Лобачев. До назначения он работал техническим директором перевозчика-монополиста. «Он назначен временно исполняющим обязанности и в должности находится уже какое-то время. Нового постоянного руководителя совет директоров выберет после аудита», – пояснили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Предыдущий директор авиакомпании Василий Крюк покинул свой пост 25 мая. На этой должности он работал с 1997 года, с 2013 года совмещал работу с депутатской деятельностью. Отставку в авиакомпании объяснили установкой на обновление кадров.

На сегодня авиакомпания «Ямал» – один из крупнейших перевозчиков в Западно-Сибирском регионе России. Воздушный парк перевозчика состоит из 31 судна зарубежного и отечественного производства.

Салехард, Марина Дремова

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