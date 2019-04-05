Губернатор Артюхов рассказал, почему авиакомпания «Ямал» не получит в собственность аэропорт

Власти ЯНАО откажутся от приватизации пакета акций компании «Терминал Рощино» в пользу авиакомпании «Ямал». Об этом сообщил в пятницу, 5 апреля 2019 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с журналистами. Глава региона пояснил, что аэропортовый бизнес и перевозки должны быть разделены. Никакой целесообразности в том, что региональная авиакомпания будет иметь акции аэровокзала, по мнению г-на Артюхова, нет. Глава региона добавил, что решение о приватизации принималось без него и он его изначально не прорабатывал.

Беседа в формате пресс-завтрака с журналистами прошла в Салехарде. В ходе нее губернатор Дмитрий Артюхов ответил на вопрос о том, почему регион отказался от планов приватизации. Здесь следует сделать несколько пояснений. ЯНАО принадлежит 41 процент акций АО «Терминал Рощино» (регион вложил около двух млрд рублей в обновление аэропорта – прим.ред.). Это компания, которая владеет имуществом аэровокзала. Она сдает порт в аренду оператору – компании «Аэропорту Рощино», то есть управляет вокзалом структура холдинга «Новапорт».

О том, что автономный округ хочет передать свой пакет акций компании «Терминал Рощино» в собственность АТК «Ямал», стало известно в 2017 году. Но в 2018 году власти этот процесс затормозили. В конце года в администрации округа сказали, что хотят дождаться завершения новой реконструкции аэровокзала, которую затеял «Новапорт». Сегодня губернатор выказался более определенно.

Ранее в качестве одной из версий приватизации высказывалась необходимость лоббирования интересов АТК «Ямал» в тюменском порту. В том числе стоял вопрос по строительству ангара для самолетов ямальского перевозчика. По словам Дмитрия Артюхова, речь шла о синхронизации работы авиакомпании и тюменского хаба. Но это выглядит довольно сомнительно. По версии главы региона, если у АТК «Ямал» (у которой, кстати, около 2 процента акций в компании «Терминал Рощино») будет потребность влиять на управленческие решения по имуществу аэропорта, то можно просто ввести гендиректора в совет директоров «Терминала».

Приватизация грозит тем, что если акции компании-владельца аэропорта будут переданы АТК «Ямал», то вернуть их в казну уже будет невозможно. Придется их «доставать», например, через банкротство.

Напомним, «Новапорт» наметил реконструкцию «Рощино» – уже определен и проектант. Ямал не планировал выделять бюджетные деньги на новую модернизацию. При этом запрещать реконструкцию окружные власти, как собственники имущества, тоже не намерены. Окончательное решение по согласованию проекта нового ремонта аэропорта будет за главой Тюменской области Александром Моором, сказал неофициальный собеседник в администрации округа.

Вместе с этим правительство ЯНАО рассчитывает на то, что в аэропорту все-таки появится новый ангар для самолетов АТК «Ямал». Там можно будет обслуживать лайнеры. Деньги на его строительство, возможно, даст сама авиакомпания. Хотя пока она не располагает достаточными средствами для строительства такого объекта – по итогам 2018 года ее чистая прибыль составила всего 13,5 млн рублей.

Салехард, Тюмень, Юлия Фролова

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