Авиакомпании «Ямал» планируют подарить акции тюменского аэропорта «Рощино»

Власти Ямала прокомментировали свои планы по приватизации имущества, в том числе пакета акций компании «Терминал Рощино». Совладельцем тюменского аэропорта хотят сделать региональную авиакомпанию АТК «Ямал», предприятие ГУП «Аварийно-спасательное формирование «Ямальская военизированная противофонтанная часть» акционируют, а в Петербурге продадут помещения, которые ранее занимала окружная телекомпания. Об этом агентству «Новый День» сообщили в департаменте имущественных отношений региона.

Акции АО «Терминал Рощино»

ЯНАО принадлежит пакет в 42,6 % ценных бумаг АО «Терминал Рощино». Эти акции снова решили внести в уставный капитал региональной авиакомпании «Ямал».

Такое решение уже принималось несколько лет назад. В качестве аргумента звучала идея усиления АТК «Ямал» в тюменском аэропорту (удобные вылеты, преимущества в обслуживании пассажиров и свой ангар для технического обслуживания самолётов). Однако в 2018 году губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, что это нерационально и отменил решение. Он публично говорил, что аэропортовый бизнес и перевозки должны быть разделены. Что изменилось во взглядах губернатора – пока неясно.

Стоимость пакета акций пока неизвестна. Как уточнили в Депимущества ЯНАО, оценка ещё не проводилась.

Сейчас в тюменском аэропорту строится ангар для самолётов АТК «Ямал». В правительстве Ямала не ответили на вопрос агентства о том, за чей счёт он возводится. Как ранее сообщал замгубернатора Тюменской области, директор департамента имущественных отношений Андрей Киселёв, расходы на стройку ангара (тогда это было 2,5 млрд рублей – прим.ред) планировалось поделить поровну между Ямалом и Тюменской областью.

Стройка должна завершиться в ближайшее время. «По информации АО «Терминал-Рощино», срок ввода в эксплуатацию ангара планируется на конец 2022 года – первое полугодие 2023 года», – уточнили в Депимущества.

При этом известно, что в этом году ангар подорожал. Губернатор Тюменской области Александр Моор 24 ноября 2022 года внёс в областную думу поправки в бюджет-2022 с предложением выделить еще полмиллиарда на стройку. Половина – из программы «Сотрудничество».

«Предусмотрены расходы на 2022 год на предоставление бюджетных инвестиций АО «Терминал-Рощино» в 500 млн рублей. Инвестиции предоставлены на с троительство ангарного комплекса для техобслуживания двух воздушных судов. Готовность объекта более 80%. С учётом роста цен на оборудование, металлоконструкции и материалы произошло удорожание проекта, что подтверждено заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России». Для безостановочного процесса строительства, с учётом использования собственных средств общества, необходимо дополнительное выделение средств бюджета в 500 млн рублей, из них на основании предложения правительства ЯНАО в рамках программы «Сотрудничество» – 250 млн рублей»,– говорится в пояснительной записке.

«Ямальская военизированная противофонтанная часть»

Этот ГУП будет преобразован в акционерное общество. В правительстве Ямала напоминают: в рамках реализации плана мероприятий по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий на период до 01 января 2025 года ГУПы подлежат ликвидации или реорганизации.

Помещения в Петербурге

В план приватизации на ближайшие годы власти Ямала внесли также помещения в Санкт-Петербурге по адресу ул. Коллонтай, д. 17. Корп. 3. Литера. А. Как следует из ответа Депимущества, ранее эту недвижимость использовала окружная телекомпания «Ямал-Регион». Она вошла в единый холдинг властей округа в 2020 году.

«В настоящее время имущество не используется и не востребовано иными органами власти автономного округа и подведомственными организациями», – говорится в комментариях правительства Ямала.

Салехард, Тюмень, Юлия Фролова

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