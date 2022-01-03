Ангар авиакомпании «Ямал» в Рощино обещают закончить раньше срока

В аэропорту Рощино собрали конструкцию нового ангара для самолётов авиакомпании «Ямал». Общая площадь ангара – 10 тыс. кв.м. Подрядчик обещает полностью закончить работы в декабре 2022 года (раньше проектного срока, который намечен на март 2023 года). Об этом рассказали в эфире телепрограммы «Вести Ямал».

Как ранее сообщал замгубернатора Тюменской области, директор департамента имущественных отношений Андрей Киселёв, расходы на стройку ангара планировалось поделить поровну между Ямалом и Тюменской областью.

«Ангар позволит проводить техническое обслуживание самолётов Airbus A320, Airbus A321. Стоимость проекта составит 2,5 млрд рублей. Финансируется он в пропорции 50/50 правительствами Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа», – говорил г-н Киселёв в апреле 2021 года. Его слова цитирует издание tumentoday.ru.

В ангаре будет несколько участков: цех ремонта колёс и барабанов, цех неразрушающего контроля, цех ремонта аварийных трапов самолёта, цех ремонта кресел, пошива чехлов, цех окраски. Тут же будет административно-бытовой корпус. Об этом сообщил представитель подрядчика в эфире телесюжета 2 января 2022 года. Он также добавил, что у объекта уникальная вентиляция, которая позволит работать персоналу без масок, так как снизит объёмы вредных паров в воздухе.

В сюжетет «Вести – Ямал» очень расплывчато намекнули на то, что обслуживаться в ангаре смогут не только суда АТК «Ямал». «Здесь по плану есть и обслуживание судов других организаций, взаимовыгодное сотрудничество с аэропортом Рощино», – сказал корреспондент.

Салехард, Наталья Ефремова

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