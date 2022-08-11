Тюменские власти хотят получить деньги ВЭБ на реконструкцию Рощино

Аэропорт Рощино в Тюмени планируют расширять за счёт средств ВЭБ. Регион подал заявку в госкорпорацию для получения финансирования и ждёт одобрения. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 11 августа 2022 года.

«Проводим расширение аэропорта в городе Тюмени. Будет совсем скоро. Сейчас придёт одобрение финансирования от ВЭБа, будет расширяться терминал»,– сказал глава региона без подробностей.

Каков объём запрашиваемого финансирования – неясно. В сентябре 2021 года на официальном сайте правительства Тюменской области сообщалось, что «Новапорт», который управляет аэропортом, готов вложить в реконструкцию комплекса 8 млрд рублей. В январе 2022 года власти обещали начать реконструкцию во втором полугодии. Причина – выросший пассажиропоток. Агентство «Новый День» показывало эскизы здания.

На встрече с журналистами сегодня г-н Моор также напомнил, что Ямал является одним из акционеров аэропорта. «Как один из примеров нашего сотрудничества с Ямалом – это развитие нашего аэропортового комплекса. Мы там вместе акционеры. И в эропорту помимо терминала мы строим терминал для ремонта и обслуживания самолётов. А учитывая, что мы его изначально проектировали под размеры МС-21, то я думаю, что тоже есть перспективы»,– сказал г-н Моор.

Он также не расшифровал, что имеет в виду.

Известно, что в Рощино строят ангар для авиакомпании «Ямал». «Ангар позволит проводить техническое обслуживание самолётов Airbus A320, Airbus A321. Стоимость проекта составит 2,5 млрд рублей. Финансируется он в пропорции 50/50 правительствами Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа», – говорил замгубернатора Тюменской области Киселёв в апреле 2021 года.

Тюмень, Юлия Фролова

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