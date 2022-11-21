Аэропорт Рощино не нашёл подрядчика для реконструкции за 8 млрд рублей

«Аэропорт Рощино» не смог с первого раза найти подрядчика для очередной модернизации. Сумма, предложенная компанией холдинга «Новапорт» – почти 8 млрд рублей. Однако на конкурс не подано ни одной заявки. Об этом сообщается на официальном сайте закупок.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор комментировал реконструкцию аэропорта. Он указывал, что на моедрнизацию хотят привлечь средства ВЭБ. Однако в правительстве региона его слова расшифровать не смогли – в ответ на запрос агентства «Новый День» там ничего определённого не пояснили, только сообщили, что структура «Новапорта» вкладывает средства в счёт арендных платежей.

«На внеочередном общем собрании акционеров АО «Терминал-Рощино», состоявшемся 09.06.2022, принято решение об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения к договору аренды аэровокзального комплекса, заключаемого между АО «Терминал-Рощино» (арендодатель) и АО «Аэропорт Рощино» (арендатор). Согласно условиям соглашения проведение реконструкции аэровокзального комплекса (производство неотделимых улучшений) осуществляется арендатором с зачётом стоимости капитальных вложений в счет арендных платежей», – говорилось в ответе, который мы получили в августе 2022 года.

Акции «Терминал Рощино» (владеет имуществом аэропорта) принадлежат Тюменской области и ЯНАО. ЯНАО включило свой пакет в программу приватизации. «Новый День» запрашивал подробности по поводу этой приватизации, однако ответа от департамента имущественных отношений до сих пор нет.

Последняя реконструкция была в 2017 году.

Тюмень, Наталья Ефремова

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