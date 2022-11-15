Власти Ямала приватизируют акции тюменского аэропорта Рощино

Власти Ямала снова решили приватизировать акции ОА «Терминал Рощино», которые есть в собственности округа. Это пакет в 42,6 % ценных бумаг. Об этом сообщается в поправках в программу приватизации на 2022-2024 годы, которые на днях подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

Компания «Терминал Рощино» – это собственник имущества тюменского аэропорта. Крупный пакет акций Ямала обусловлен тем, что регион несколько лет назад вложил 2 млрд рублей в реконструкцию терминала. Компания «Терминал Рощино» сдаёт имущество в аренду структуре компании «Новапорт» – АО «Аэропорт Рощино», именно они управляют активом. Кстати, эта компания сейчас выбирает подрядчика для новой многомиллиардной реконструкции аэропорта.

У властей Ямала уже была одна попытка приватизировать акции «Терминал Рощино». В 2017 году ценные бумаги хотели передать в собственность авиакомпании «Ямал». Но после смены губернатора это решение отменили. Дмитрий Артюхов скептически отозвался о такой манипуляции.

Что на этот раз запланировали ямальские чиновники – пока неясно. Публично этот вопрос никто не комментировал. Агентство «Новый День» направит запрос в ямальское правительство.

Что ещё хотят приватизировать власти Ямала?

Также чиновники решили в ближайшие два года приватизировать ГУП «Аварийно-спасательное формирование «Ямальская военизированная противофонтанная часть». Эта структура занимается ликвидацией нефтяных и газовых фонтанов и разливов нефти и нефтепродуктов на суше и акваториях. Пока неясно, идёт ли речь о передаче в частную собственность или лишь об акционировании с сохранением в собственности округа. В 2019-2020 годах это предприятие фигурировало в публикациях прессы из-за коррупционного скандала: командира отряда Эдуарда Цюняка осудили за растрату и присвоение.

Также в программе приватизации остаются акции лагеря в Тюменской области «Дружба Ямал». Пакет уже выставлялся на продажу, но не заинтересовал инвесторов.

Помещения в Петербурге

Есть и ещё новшество: в ближайшее время на продажу чиновники ЯНАО готовы выставить помещения в Санкт-Петербурге по адресу Коллонтай,17 корп. 3, лит. А. В документах указано, что это творческие мастерские. Кто ими пользуется и для чего – неясно.

Сколько хотят выучить за продажу

Окружное правительство также скорректировало прогноз поступлений от продажи имущества. Сумма очень небольшая. Неясно, входит ли в неё продажа пакета акций «Терминал Рощино» на торгах.

Так, согласно поправкам, в 2022 году поступления равны нулю. Это значит, то продать в этом году чиновникам ничего не удалось и они это делать уже не планируют.

В 2023 году окружные власти планируют получить от продажи чуть более 17 млн рублей.

В 2024 году – тоже нулевые поступления. То есть все процедуры планируется выполнить в следующем году.

Салехард, Тюмень, Юлия Фролова

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