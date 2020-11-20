На Ямале осудили руководителя ГУПа, который иногда летал в Испанию вместо работы

В Новом Уренгое завершили суд над командиром ГУП «Аварийно-спасательное формирование «Ямальская военизированная противофонтанная часть» Эдуардом Цюняком. Согласно приговору, который есть в распоряжении агентства «Новый День», он лишён свободы условно на 4,5 года со штрафом 600 тыс. рублей. Также он не имеет права занимать должности на государственной и муниципальной службе. Кроме того, он должен возместить ущерб ГУПу. Общий ущерб, причинённый Эдуардом Цюняком предприятию – 8,4 млн рублей.

Суд, состоявшийся в конце октября, признал г-на Цюняка виновным в совершении присвоения и растраты – ч.4 ст. 160 УК РФ и ч.3 ст. 160 УК РФ.

Г-н Цюняк был задержан весной 2019 года. Тогда стало известно, что он незаконно получал зарплату и командировочные за несколько дней, так как периодически на рабочем месте его не было. Как выяснилось в суде, г-н Цюняк иногда на несколько дней летал в Испанию.

Ещё она нелегальная обнаруженная следствием схема: Эдуард Цюняк заключил фиктивные договоры на аренду квартир для сотрудников ГУПа. Фактически в квартирах, за которые платили аренду, никто из сотрудников не проживал. Деньги Цюняк делил с арендодателями. Первый договор был заключен с г-ном Мельниковым на квартиру в Тюмени. Мельников получил от ГУПа порядка 2,4 млн рублей. Вторая квартира, в Новом Уренгое, принадлежала г-ну Слободянику, также сотруднику ГУПа, помощнику г-на Цюняка. За её фиктивную сдачу Слободяник выручил 4,9 млн рублей.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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