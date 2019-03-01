На Ямале арестован директор военизированной части (ВИДЕО)

На Ямале задержан и помещен под домашний арест командир ГУП «Аварийно-спасательное формирование «Ямальская военизированная противофонтанная часть» Эдуард Цюняк. Ему предъявлено обвинение в присвоении и мошенничестве. Об этом сообщает агентство «URA.RU».

По версии следствия, г-н Цюняк незаконно получил более 129 тыс. рублей: он подписал табель учета рабочего времени, в котором содержалась недостоверная информация. Согласно документу Цюняк работал в те дни, когда он фактически находился за границей. Также командир части с мая 2014 года по ноябрь 2018 года за счет предприятия арендовал жилое помещение для сотрудника, где фактически никто не проживал. Общий ущерб составил 4,6 млн рублей.

Подробности не сообщаются. Делом занимается МВД.

Согласно базе данных госконтрактов, самый свежий договор на аренду квартиры заключен ГУПом с Виктором Ермаковым, его сумма – 632 тыс. рублей. На эти деньги ГУП снимал квартиру в Новом Уренгое по адресу Газовиков, д. 2Д. Арендодатель – Виктор Ермаков – директор ООО «Учебный комбинат». Примечательно, что в ГУПе работал однофамилец этого арендодателя – командиром взвода Уренгойского военизированного отряда числился Василий Ермаков.

Вообще часть активно снимала аквартиры. Договор на аренду жилья у ГУПа есть также с Марией Лавровой (404 тыс. рублей) и Татьяной Аристовой (тезка г-жи Аристовой, которая работала в комиссариате Ямала, в Новом Уренгое). Контракт на 760 тыс. на аренду квартиры был заключен также с Александром Шаулой. Далее перечислим фамилии арендодателей и суммы контрактов: Тимофеев Сергей – 480 тыс. рублей. Михайленко Ольга – 455 тыс. рублей. Горулева Галина -733 тыс. рублей. Корчагина Елена – 316 тыс. рублей. Шамакина Мария 505 тыс. рублей. Мельников Евгений – 505 тыс. рублей. Елена Щелканова – 145 тыс. рублей.

Не исключено, что силовиков также заинтересуют контакты с фирмой «Тотус», которая принадлежит Марине Ембахтовой – однофамилице заместителя комаендара по экономике ГУПа.

Салехард, Новый Уренгой, служба информации

Салехард, Новый Уренгой. Другие новости 01.03.19

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