В Новом Уренгое опять сменился прокурор

В Новом Уренгое назначен новый прокурор города. Вопреки ожиданиям надзорное ведомство возглавил не врио прокурора газовой столицы Ямала Сергей Афонин, а природоохранный прокурор ЯНАО Алексей Изместьев.

Изместьев родился в 1985 году, он закончил Московский гуманитарно-экономический институт. Работал в органах прокуратуры Кировской области. С 2013 года продолжил службу в прокуратуре Ямала в должностях зампрокурора Ямальского района, старшего помощника и заместителя прокурора Ноябрьска. С июня 2015 года состоял в должности природоохранного прокурора ЯНАО.

Стоит отметить, что сейчас Новый Уренгой находится в центре коррупционных скандалов и роль прокуратуры здесь очень высока. Напомним, в 2019 году были задержаны известный арбитражный управляющий, экс-директор ГУП «Ямалгосснаб» Константин Михайлицкий и командир ГУП «Аварийно-спасательное формирование «Ямальская военизированная противофонтанная часть» Эдуард Цюняк.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 02.05.19

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