Глава Счетной палаты Ямала обеспокоен отсутствием мест для выгула собак

Глава Счетной палаты Ямала Владимир Свидлов отчитался о нарушениях, которые нашли ревизоры в сфере использования бюджета в 2018 году. Цифры он озвучил в четверг, 21 марта, в рамках очередного заседания заксобрания Ямала. Традиционно доклад был не очень конкретный, депутаты в очередной раз попросили г-на Свидлова давать понятные и подробные расшифровки в документе. Это случается каждый год, но г-н Свидлов каждый раз игнорирует эти замечания. На сайте СП документа нет – оценить его содержание невозможно.

В ходе устного доклада глава контрольного органа рассказал, что есть нарушения в работе жилищно-коммунального холдинга в Новом Уренгое. В частности, «Управляющая жилищная компания» имеет долг перед ресурсоснабжающими организациями, но владелец холдинга не предпринимает мер к погашению задолженности.

Кроме того, нашли аудиторы нарушения в «Фонде жилищного строительства». Напомним, прежнего руководителя структуры Виктора Калашникова силовики подозревают в коррупционных преступлениях. Правда, конкретики г-н Свидлов не озвучил, он лишь сказал, что структура покупала жилье по завышенной стоимости, переплачивала подрядчикам, передача жилья задерживалась. Где, когда, на сколько – неясно.

Упомянул Владимир Свидлов нарушения, которые СП нашла в протифонтанной военизированной части, директор которой Эдуард Цюняк тоже стал фигурантом уголовного дела. «Здание ремонтной мастерской, которое является долгостроем, не поставлено на учет, собственность не оформлена», – объяснил суть нарушений, найденных СП, главный ревизор Ямала.

Он также сделал акцент на сфере обращения с животными. По словам Свидлова, аудиторы обнаружили, что в муниципалитетах нет мест для выгула собак, нет специальных питомников для содержания отловленных безнадзорных животных, нет мест для утилизации убитых собак и кошек. Цифры бюджетных нарушений и подробности ревизий он не сообщил.

Подробности (очевидно, из доклада ревизоров) озвучил депутат Иван Вершинин, задавая свой вопрос. «Потрачено порядка 143 млн рублей за три года, при этом за два последних года финансирование увеличилось на четверть, а число отловленных животных сократилось почти на три процента. Муниципальные контракты содержат требование содержать отловленных кошек и псов в пунктах содержания, но по вашей же информации такие пункты не созданы в 36 муниципальных образованиях. Деньги выделены, а куда потрачены – непонятно. При этом в некоторых муниципальных образованиях пункты есть, но такое ощущение, что они созданы для галочки», – сказал г-н Вершинин. Он спросил мнение г-на Свидлова об эффективности программ отлова.

В ответ на это глава Счетной палаты сообщил, что сам был инициатором проверок, так как проблема «кричащая». И что основная трудность – это неурегулированность законодательства. Он не стал подробно объяснять ее и сообщил, что речь идет о конфликте между муниципальным законодательством и работой службы ветеринарии, о разной трактовке законов. «Отсюда и разная оценка финансирования. Служба ветеринарии считает, что этих денег достаточно муниципалитетам. Я считаю, что недостаточно», – заключил г-н Свидлов.

Салехард, служба информации

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