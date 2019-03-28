Госпредприятие Ямала, где нашли коррупцию, получит в ведение новый замгубернатора

Ямальское госпредприятие, директор которого находится под следствием из-за подозрения в коррупции, меняет куратора. Вместо департамента природно-ресурсного регулирования ГУП «Ямальская противофонтанная военизированная часть» передают под контроль департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. Это значит, что теперь за него будет отвечать не первый замгубернатора Ямала Алексей Ситников, у которого в подчинении депприроды, а новый заместитель губернатора Аркадий Бессонов – прежний глава МЧС ЯНАО.

Об изменении подведомственности сообщается в постановлении правительства от 27 марта 2019 года.

Глава ГУП «Ямальская противофонтанная военизированная часть» Эдуард Цюняк был задержан по подозрению в коррупции. По версии полиции, Цюняк присвоил 129 тыс. рублей – деньги, которые он получил за работу, хотя фактически не работал. Кроме того, он арендовал за счет средств предприятия жилье, где в действительности никто не жил. Ранее агентство «Новый День» раскрывало имена арендодателей квартир – соредии них есть интересные люди.

Новый Уренгой, Салехард, служба информации

Новый Уренгой, Салехард. Другие новости 28.03.19

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