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Вторник, 11 декабря 2018, 13:23 мск

Новости Ямал

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Губернатор Артюхов взял на работу бывшего главного спасателя Ямала

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил нового заместителя – бывшего главу МЧС ЯНАО Аркадия Бессонова. Информация об этом 11 декабря 2018 года появилась на официальном сайте правительства округа. Это ожидаемое решение. Агентство «Новый День» уже анонсировало это кадровое решение.

Замгубернатора будет заниматься вопросами безопасности и взаимодействия с силовиками. В частности, ему будут подконтрольны департамент гражданской защиты, департамент по взаимодействию с федеральными органами госвласти и мировой юстиции.

Во вторник, 11 декабря, в полпредстве УрФО официально подтвердили информацию о том, что прежний замгубернатора Ямала по безопасности Михаил Каган стал новым главным федеральным инспектором Свердловской области. Он переезжает на работу в Екатеринбург. Ранее ожидалось, что это произойдёт 12 декабря.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 11.12.18

Теперь официально: в Свердловской области назначен новый ГФИ. / В отношении пациента, выжившего после стрельбы в больнице Ямала, возбудили дело. / Новым свердловским ГФИ станет бывший замгубернатора Ямала. Читать дальше

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