В администрации Ямала восстановлен в должности чиновник, потерявший пост в 2016

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО после смены курирующего замгубернатора сменился руководитель. Ведомство снова возглавляет Сергей Юдин. Как сообщили в пресс-службе губернатора автономии, к исполнению должностных обязанностей он приступил во вторник, 21 мая.

Г-н Юдин уже руководил департаментом гражданской защиты – до 2016 года. В 2015 году заместителем губернатора, курирующим сферу безопасности, стал Михаил Каган. После этого Юдин был понижен до заместителя руководителя департамента, а на его место был назначен Владимир Власов.

В декабре 2018 года пост замгубернатора Ямала, ответственного за безопасность, занял Аркадий Бессонов – бывший глава управления МЧС Ямала. Каган вернулся в Екатеринбург. Параллельно с этим исполняющим обязанности департамента гражданской защиты Ямала стал Юдин.

Согласно официальной справке, на Ямале Сергей Юдин трудится с 1991 года, после получения высшего образования (в 1990 году окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище; в 2002 – ТГУ по специальности «государственное и муниципальное управление»).

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 21.05.19

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